A budapesti olimpiáról is beszélt Halász Bence, a kalapácsvetés világsztárja az Arénában

„Már benne vagyok abban a korban, hogy a testem hamar visszaemlékezzen arra, amit már rengeteg éve csinálok, és emiatt mindig egy picit több pihenőt engedhetek meg magamnak. A kor miatt is kell a több pihenő, hiszen már nem bírok el olyan mennyiségű edzést, mint mondjuk 25 éves koromban” – fogalmazott a 29 éves Halász Bence olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok, vb-bronzérmes kalapácsvető az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: „lehet valamennyit kihagyni, de hogy Armand Duplantis példáját hozzam föl, szerintem ő sem úgy fog kihagyni, hogy el se megy edzeni, hanem talán csak a teremszezont nem fogja végigcsinálni, de edzeni fog” – fogalmazott.

A teljes pályafutására, illetve a jövőjére nézve úgy fogalamzott:

„szeretnék olimpiai, világ- és Európa-bajnokként visszavonulni.”

Ebből az egyik ugye már megvan, a többihez kell idő is, szerencse is, munka is. Én azt hiszem, hogy jó úton járunk, tehát a kilátásaink mindenképp derűsek. Persze nem lesz egyszerű feladat ilyen ellenfelekkel, akik mostanában vannak – fogalmazott.

Az, hogy hány csúcsév van még előtte, kérdéses, de szépen lassan már ő is olyan korba ér, ahol egyre nehezebbé válnak a dolgok, ezzel teljesen tisztában van. A kalapácsvetés csúcsidőszaka a „krisztusi kor”, amibe most lép majd be. „Utána viszont sajnos rohamosan romlani kezd a teljesítmény. A mai modernebb, letisztultabb edzésmódszerekkel, amiket már mi is alkalmazunk, elég jól kitolható egy pályafutás, és

35 éves koromig mindenképp szeretném csinálni, ami körülbelül a 2032-es, a brisbane-i olimpia, utána már minden év ajándék lenne”

– fogalmazott. Hozátette: „hallom a híreket, és sportolóként persze én is nagyon örülnék, ha a 2036-os olimpiát Budapest rendezné. Akkor nyilván megpróbálnék még arra is felkészülni, de azért addigra már 39 éves lennék, így ígérni ilyen időtávlatából nyilván nem lehet semmit. Úgy vagyok vele, hogy 35 éves koromig szeretném csinálni, de amennyit enged a testem. És amikor már látszik, hogy nagyon szenved, és már nem tudok már elérni olyan eredményt, akkor átadnám a terepet a következő versenyzőknek, következő nemzedéknek.”

A nyári Európa-bajnoki siker komoly lendületet és önbizalmat ad a következő évekre Halász Bencének, aki úgy fogalmazott:

eddig az idei éve a legjobb, az eredmények és a helyezések is ezt igazolják.

A tavalyi éve egyébként edzés szempontjából sokkal jobban sikerült – tette hozzá.

A kérdésre, hogy mennyire más, hogy valaki edzésen hogyan teljesít, mekkorákat dob, és utána mi jön ki egy világversenyen, úgy fogalmazott: „nagyon nehéz ezt megmondani, mert az edzések eredményeire senki nem kíváncsi a sportolón és az edzőn kívül, mindenkihez az a hír fog eljutni, hogy az adott évi világversenyen hogy teljesítettél. Az idei évben ebből a szempontból nem találni szerintem kifogást. Nagyon boldogok voltunk azzal, hogy hogyan sikerült az idei esztendő, amit nehéz lesz überelni, de azon leszünk majd.”

Az aranyérme, így, hogy leülepedtek az érzései, nagyon nagy löketet ad a következő esztendőkre, hiszen atlétikában az Európa-bajnokság kifejezetten nívós verseny, ugyanazt a színvonalat képviseli, mint egy olimpia vagy egy világbajnokság. „Nagyon örülök, hogy a nyolcadik világversenyen szerzett érmem most már végre arany. Nem szeretném, hogy ez legyen az út csúcspontja, szóval azt hiszem, hogy ez az eredmény a következő évekre tényleg nagy lendületet és önbizalmat fog adni” – mondta Halász Bence olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok, vb-bronzérmes kalapácsvető az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.