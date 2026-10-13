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Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: csak Willi Orbán kezd a magyar válogatottak közül

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Willi Orbán az RB Leipzig kezdő csapatában kapott helyet a BL-estén, Sallai Roland cserék között van a Galatasaray tagjaként, a Barcelona ellen. Gulácsi Péter nem vállalta a játékot.

FK SABAH–SLAVIA PRAHA 2–0: Az azeri csapat Kaheem Parris és Joy-Lens Mickels egy-egy gólját verte meg cseh ellenfelét.

LENS–SPORTING CP 0–2: A portugálok idegenben nyertek, Suárez és Doumbia volt a két gólszerző.

VILLARREAL–NAPOLI: Gulácsi Péter nincs a hazai csapat keretében, nem vállalta a játékot, miután az éjjel fegyveres rablók törtek be a házába. Szerencsére a családból senki sem sérült meg.

GALATASARAY–FC BARCELONA: Sallai Roland a kispadon ül. A katalánoknál Raphinha nem tud játszani, sérülése miatt.

RB LEIPZIG–PSV EINDHOVEN: Willi Orbánnal a védelem közepén kezd a lipcsei csapat.

ATLÉTICO MADRID–MANCHESTER UNITED 1–0: Az ötvenedik másodpercben előnybe került Diego Simeone csapata, Pablo Barrios lőtte a gólt.

VIKING–BAYERN MÜNCHEN 1–0: Közel húsz év után játszik a Bayern ismét műfüvön a Bajnokok Ligájában. Akkor az orosz fővárosban, Moszkvában a Szpartak ellen 2–2-re végződött a találkozó. Most nem indult jól a stavangeri meccs, Gianni Stensmenn fejelt a kapuba.

VILLARREAL–NAPOLI 0–1: Koszovói gól a BL-ben, Amir Rrahmani találatával vezetnek a nápolyiak.

VILLARREAL–NAPOLI 1–1: A Budapesten is látott georgiai csatár, Georges Mikautadze gyorsan kiegyenlített.

VILLARREAL–NAPOLI 2–1: Már vezet a spanyol csapat, Santiago Mourino lőtte a gólt.

GALATASARAY–FC BARCELONA 1–0: A portugál Rafael Leao előkészítése után az orosz Alekszej Batrakov vezetést szerzett a katalánok ellen.

INTERNAZIONALE–CLUB BRUGGE 0–1: A legutóbbi belga gólkirály szerzett vezetést, aki történetesen Szardinián született olasz: Nicolo Tresoldi.

GALATASARAY–FC BARCELONA 1–0: Ylmaz is lőtt egy gólt, de a VAR elvette, maradt az eredmény.

VIKING–BAYERN MÜNCHEN 2–0: Peter Christiansen növelte a norvégok előnyét. A Viking mérlege két lövésből két gól, a bajoroké 12-ből egy sem.

GALATASARAY–FC BARCELONA 1–1: Kiegyenlített a Barca, Joao Cancelo küldte a kapuba Dani Olmo labdáját.

INTERNAZIONALE–CLUB BRUGGE 1–1: Nincs már hátrányban az Inter, Lautaro Martínezt ünnepelték.

ATLÉTICO MADRID–MANCHESTER UNITED 1–0: Maradt az eredmény, Cardoso gólja előtt Llorente kezét is érintette a labda.

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Kezdőlap    Sport    BL élőben: csak Willi Orbán kezd a magyar válogatottak közül

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