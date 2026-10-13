Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter és családja otthonába

Az eset kedd hajnalban történt a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban.

Az incidens miatt, amelynek részletei egyelőre nem ismertek, a nyáron igazolt kapus nem lép pályára kedd este az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A klub közleménye szerint azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, amelyek megindították a szükséges eljárást.

Helyi sajtóértesülések szerint ugyan sem Gulácsi, sem pedig a családja nem szenvedett fizikai sérüléseket a rablás során, az átélt megpróbáltatások miatt a pszichológiai hatás és a félelem azonban súlyos volt. Ilyen nehéz körülmények között a castellóni klub és a kapus közösen döntöttek úgy, hogy Gulácsit kihagyják a meccskeretből.

Az eset kísértetiesen hasonlít arra a 2024 februárjában történt incidensre, amelynek a Villarreal akkori játékosa, Étienne Capoue volt az elszenvedője. Őt a béterai otthonában próbálták kirabolni, miközben családja is az épületben tartózkodott, ő maga pedig a földszinten vacsorázott.