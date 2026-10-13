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Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság RB Leipzig-Eintracht Frankfurt mérkõzésén Lipcsében 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter és családja otthonába

Infostart / MTI

Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, de a Villarreal labdarúgócsapatának korábbi válogatott kapusa és a családtagjai nem sérültek meg.

Az eset kedd hajnalban történt a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban.

Az incidens miatt, amelynek részletei egyelőre nem ismertek, a nyáron igazolt kapus nem lép pályára kedd este az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A klub közleménye szerint azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, amelyek megindították a szükséges eljárást.

Helyi sajtóértesülések szerint ugyan sem Gulácsi, sem pedig a családja nem szenvedett fizikai sérüléseket a rablás során, az átélt megpróbáltatások miatt a pszichológiai hatás és a félelem azonban súlyos volt. Ilyen nehéz körülmények között a castellóni klub és a kapus közösen döntöttek úgy, hogy Gulácsit kihagyják a meccskeretből.

Az eset kísértetiesen hasonlít arra a 2024 februárjában történt incidensre, amelynek a Villarreal akkori játékosa, Étienne Capoue volt az elszenvedője. Őt a béterai otthonában próbálták kirabolni, miközben családja is az épületben tartózkodott, ő maga pedig a földszinten vacsorázott.

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spanyolország

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