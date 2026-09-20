Álomszerűen kezdett a házigazda Debrecen, amely a 10. percben már 2-0-ra vezetett első két helyzetét értékesítve. A Vasas az első félidő második felében magára talált, az angyalföldiek több remek akciót vezettek, de a befejezéseknél vagy egy hazai védő - például Lang -, vagy a kapufa segítette ki riválisát.

A fővárosiak végül lélektanilag a legjobb pillanatban, nem sokkal a szünet előtt szépítettek Koszta gyönyörű szabadrúgásával, teljesen nyílttá téve ezzel az összecsapást.

Nem sokkal a fordulást követően kis híján visszaállította a kétgólos különbséget a Debrecen, de Dzsudzsák találatát hosszas VAR-vizsgálat után érvénytelenítették, ugyanakkor egy perccel később a túloldalon Pávkovics kiegyenlített.

A 73. percben a Vasas centikre volt a fordítástól, egy labdaszerzés után Tóth kapott remek labdát, már kicselezte a debreceni kapust is, de közeli lövését Guerrero fölé csúsztatta - ez volt talán az egész szezon eddigi egyik legnagyobb kimaradt lehetősége.

A debreceni közönséggel nem sokkal később megismétlődött egy korábbi jelenet, a hazai drukkerek már rég megünnepelték a csereként pályára lépő Adinany gólját, azonban a VAR ezúttal is kiszúrt egy "hibát", ezt már nem is hagyták szó nélkül a szurkolók.

A forgatókönyv szinte ijesztően hasonlóan alakult, a Vasas ugyanis ismét érvényes góllal válaszolt a Debrecen érvénytelenjére, Tóth sokadik ziccerét ugyan elrontotta, de egy másik csere, Pethő már nem hibázott. A 98. percben aztán egy kontra végén végül Tóthnak is összejött a gól, kialakítva ezzel a végeredményt.

A Vasas tehát rendkívül eseménydús mérkőzésen, kétgólos hátrányból fordítva 4-2-re nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombati játéknapján. Az élvonalba visszatérő angyalföldiek 2018 után nyertek újra első osztályú bajnokin Debrecenben, sikerüknek köszönhetően pedig feljöttek a tabella második helyére.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Debreceni VSC-Vasas FC 2-4 (2-1)

Debrecen, v.: Derdák

gólszerzők: Szendrei (4.), Batik (10.), illetve Koszta (44.), Pávkovics (61.), Pethő (91.), Tóth M. (98.)

sárga lap: Batik (58.), Lang (74.), Dénes (95.), Tercza (96.), illetve Csóka (21.), Kovácsréti (70.), Pávkovics (80.), Tóth M. (97.)

A Paks Kisvárdán A Paks Lenzsér Bence közeli bombagóljával 1-0-ra legyőzte a házigazda Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombati játéknapján.



A tolnai együttes két nyeretlenül megvívott bajnoki után tudott nyerni, s első idegenbeli sikerét aratta a mostani szezonban.



A Kisvárda otthon változatlanul nyeretlen az NB I-ben, és három meccsből álló veretlenségi sorozata szakadt meg.

Eredmények:

Kisvárda Master Good-Paksi FC 0-1

Debreceni VSC-Vasas FC 2-4

pénteken játszották:

Puskás Akadémia FC - Kispest-Honvéd FC 3-1

vasárnap játsszák:

Újpest FC-Zalaegerszegi TE FC 14.45

MTK Budapest-ETO FC 17.00

Nyíregyháza Spartacus FC-Ferencvárosi TC 19.30

A tabella:

H Csapat M GY D V LG KG P

1. Puskás Akadémia FC 8 5 0 3 13-10 15

2. Vasas FC 8 4 2 2 17-11 14

3. ETO FC 7 3 3 1 14- 9 12

4. Újpest FC 7 3 2 2 15-12 11

5. Ferencvárosi TC 6 3 2 1 10- 7 11

6. Paksi FC 8 3 2 3 16-17 11

7. MTK Budapest 7 2 3 2 14-12 9

8. Kisvárda Master Good 8 2 3 3 9-10 9

9. Debreceni VSC 8 2 3 3 12-15 9

10. Nyíregyháza Spartacus FC 7 2 1 4 8-13 7

11. Zalaegerszegi TE FC 7 2 0 5 6-15 6

12. Kispest-Honvéd FC 7 1 3 3 11-14 6

1.: BL-selejtező

2-3.: Kl-selejtező

11.: osztályozó

12.: kieső

A 9. forduló programja:

október 10., szombat:

Vasas FC-Kisvárda Master Good 14.45

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 17.00

Paksi FC-MTK Budapest 19.30

október 11., vasárnap:

Zalaegerszegi TE FC-Nyíregyháza Spartacus FC 14.45

Kispest-Honvéd FC - Újpest FC 16.45

ETO FC-Puskás Akadémia FC 19.00