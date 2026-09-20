Fut ma félmaratont? Legalább nézze meg, hogy csinálják a legjobbak! – Sport a tévében

M4 Sport
9.00: Országúti futás, világbajnokság, félmaratoni, Koppenhága
14.45: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-ETO FC
17.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Zalaegerszeg
19.30: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Ferencváros
M4 Sport+
14.00: Jégkorong, Erste Liga, Újpest-Csíkszereda
16.00 és 18.30: Országúti kerékpár, világbajnokság, női és férfi időfutam, Montreal
Sport 1
13.35: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Storhamar-Győri ETO
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Gloria Bistrita-Odense
17.45: Kézilabda, női NB I, Vác-Debrecen
22.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Indiana Fever-Washington Mystics
Sport 2
13.00 és 19.00: Darts, World series of darts, Amszterdam
Eurosport 1
14.50 és 18.35: Országúti kerékpár, világbajnokság, női és férfi időfutam, Montreal
21.30 és 23.15: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi olimpiai cross, Utah
Eurosport 2
9.30: Motorsport, hosszú távú világbajnokság, Le Castellet
8.30: Motokrossz, világbajnokság, MX2 és MXGP 2. futam, Darwin
15.30: Lósport, díjugratás, Nemzetek Ligája, Saint Tropez
19.00: Golf, PGA Tour, Biltmore Championship, 4. nap
Spíler 1
14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Liverpool
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Manchester United
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Málaga
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Real Madrid
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Levante
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Sociedad
Arena 4
8.45: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, MotoGP, Harley-Davidson világkupa
10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, MotoGP, fan parádé
10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Leverkusen-RB Leipzig
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, New England Patriots-Pittsburgh Steelers
22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Dallas Cowboys-Washington Commanders
Match 4
12.45: Labdarúgás, skót bajnokság, Celtic-Rangers
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Sunderland
17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Atalanta
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Lecce