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Nyitókép: Liverpool FC/YouTube

Fut ma félmaratont? Legalább nézze meg, hogy csinálják a legjobbak! – Sport a tévében

Infostart / MTI

Kerkez Milos volt csapata ellen lép pályára a Premier League-ben, jön három NB I-es focimeccs is. Mutatjuk a teljes tévés kínálatot!

M4 Sport

9.00: Országúti futás, világbajnokság, félmaratoni, Koppenhága

14.45: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-ETO FC

17.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Zalaegerszeg

19.30: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Ferencváros

M4 Sport+

14.00: Jégkorong, Erste Liga, Újpest-Csíkszereda

16.00 és 18.30: Országúti kerékpár, világbajnokság, női és férfi időfutam, Montreal

Sport 1

13.35: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Storhamar-Győri ETO

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Gloria Bistrita-Odense

17.45: Kézilabda, női NB I, Vác-Debrecen

22.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Indiana Fever-Washington Mystics

Sport 2

13.00 és 19.00: Darts, World series of darts, Amszterdam

Eurosport 1

14.50 és 18.35: Országúti kerékpár, világbajnokság, női és férfi időfutam, Montreal

21.30 és 23.15: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi olimpiai cross, Utah

Eurosport 2

9.30: Motorsport, hosszú távú világbajnokság, Le Castellet

8.30: Motokrossz, világbajnokság, MX2 és MXGP 2. futam, Darwin

15.30: Lósport, díjugratás, Nemzetek Ligája, Saint Tropez

19.00: Golf, PGA Tour, Biltmore Championship, 4. nap

Spíler 1

14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Liverpool

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Manchester United

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Málaga

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Real Madrid

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Levante

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Sociedad

Arena 4

8.45: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, MotoGP, Harley-Davidson világkupa

10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, MotoGP, fan parádé

10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Leverkusen-RB Leipzig

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, New England Patriots-Pittsburgh Steelers

22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Dallas Cowboys-Washington Commanders

Match 4

12.45: Labdarúgás, skót bajnokság, Celtic-Rangers

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Sunderland

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Atalanta

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Lecce

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Kezdőlap    Sport    Fut ma félmaratont? Legalább nézze meg, hogy csinálják a legjobbak! – Sport a tévében

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