Fut ma félmaratont? Legalább nézze meg, hogy csinálják a legjobbak! – Sport a tévében

Minden eddiginél nagyobb ukrán dróntámadás érhette Moszkvát és környékét: az orosz hatóságok több mint 1600 lelőtt drónról számoltak be szombat óta. A támadásban olajfinomító és lakóépületek is megsérültek, legalább két ember meghalt, miközben Oroszországban éppen a parlamenti választás utolsó napját tartják.