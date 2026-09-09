Fabrizio Romano sejti, mi lehet Szoboszlai Dominik közvetlen játékostársának sorsa

A „Vörösök” 2023-ban mintegy 35 millió fontért igazolták le az argentin válogatott játékost, aki a klubnál töltött második szezonjában a Premier League-bajnoki cím megszerzéséhez segítette a csapatot.

A múlt szezonban – számos csapattársához hasonlóan – Mac Allistert is kritizálták formahanyatlása miatt; az idény végén pedig Arne Slotot menesztették.

Az argentin válogatott játékos mostani szerződéséből még két év van hátra. Kedden, az Atlético Madrid elleni BL-mérkőzéssel kapcsolatos sajtótájékoztatón elárulta, hogy a Liverpool közölte vele: a klub „nincs abban a helyzetben”, hogy új szerződést kínáljon neki.

Amikor arról kérdezték, távozhatott-e volna a nyáron, Mac Allister így felelt: „Volt rá esély, ahogy azt szerintem mindenki tudja. Azt a hírt kaptam, hogy a klub nincs abban a helyzetben, hogy új szerződést kínáljon nekem, ami nagyon-nagyon elszomorít.”

Az új szerződés elmaradásával kapcsolatban így folytatta: „Igazán szomorú dolog. Együtt nyertünk Premier League-címet. Közösen vészeltünk át nehéz időszakokat. Meglátjuk, mi történik.

Persze van még idő, a szurkolóknak nem kell aggódniuk: az utolsó napomig száz százalékot fogok nyújtani. Voltak lehetőségek a nyári távozásra, de jelenleg a megfelelő klubnál vagyok. Imádom ezt a klubot. Szeretek itt lenni, szeretem a szurkolókat.

Játékosként előfordul, hogy az ember hosszú-hosszú ideig egy klubnál van, és nem is tudatosítja magában, hol is van valójában. Velem ez nem fordul elő. Nagyon jól tudom, hogy ez egy csodálatos klub, hogy ennek a városnak van valami egészen különleges varázsa, és természetesen szeretek itt lenni.”

Fabrizio Romano a történet ismeretében kijelentette: nem lepné meg, ha Mac Allister 2027-ben elhagyná a Liverpoolt.

A YouTube-csatornáján így fogalmazott: „Alexis Mac Allister, a Liverpool középpályása kedden nagyon őszintén beszélt a jövőjéről, a helyzetéről és a történtekről. Az Andoni Iraola irányításával esedékes Bajnokok Ligája-bemutatkozás előtti sajtótájékoztatón nagyon elismerően szólt Iraoláról. »Valami különlegeset érhetünk el vele – a játék intenzitása miatt.«, mondta. Szóval, nagyon elégedett Iraolával. Ez látszik is rajta, és ez a valóság. Nem csak a sajtónak mondja ezt; tényleg nagyon jól érzi magát Iraolával. Ám amikor a szerződésre terelődik a szó, így fogalmaz: »Örülök Gravenberchnek. Örülök Szoboszlainak. Meghosszabbították a szerződésüket. Jó látni, hogy a csapattársaim új megállapodást kaptak. Ugyanakkor elszomorít, hogy a klub nekem nem kínál új szerződést.« A valóság ugyanis az, hogy Mac Allister arra számított, hasonló bánásmódban részesül, és ő is kap majd szerződésajánlatot a Liverpooltól. Ám ez nem történt meg.”