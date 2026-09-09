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Nyitókép: Getty Images/Emanuel M Schwermer

Újabb ársapka jöhet a benzinkutakon – így néz ki a cseheknél

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Ismét az üzemanyagok árrésének maximálását mérlegeli a cseh kormány. Andrej Babis miniszterelnök kijelentette: nem kizárt a hatósági beavatkozás, mivel a finomítók aránytalanul magas nyereséget érnek el.

Újabb állami beavatkozás jöhet a cseh üzemanyagpiacon, miután az elmúlt hetekben ismét jelentősen megdrágult a benzin és a gázolaj Csehországban. Andrej Babis cseh miniszterelnök a hírtelevíziós szereplései mellett az online közösségi térben is megerősítette: a kormány kiemelten foglalkozik az áremelkedések kiváltó okaival, és

a kabinet nem zárja ki a benzinkutak árrésének újbóli korlátozását.

A legfrissebb piaci adatok szerint a legnépszerűbb, Natural 95-ös benzin literenkénti átlagára meghaladta a 42,30 koronát (631 forint), míg a gázolajért csaknem 46 koronát (700 forint) kérnek a cseh benzinkutakon. Éves összevetésben ez jelentős drágulást eredményezett: a benzin literje mintegy 8 koronával, a dízelé pedig csaknem 13 koronával drágább, mint egy évvel ezelőtt. A szakértők szerint a drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások korlátozása áll, ami a következő hetekben tovább nyomhatja felfelé az árakat.

A cseh miniszterelnök hangsúlyozta: elfogadhatatlannak tartja, hogy a finomítók a háborús helyzetet kihasználva tegyenek szert rendkívüli profitra. Babis szerint a gondot jelenleg a finomítói kapacitások csökkenése és a feldolgozói árrések túlzott növekedése okozza. A kormányfő a régió két meghatározó olajipari vállalatára, a lengyel Orlenre és a magyar Molra is utalt.

A beavatkozás formáját illetően Andrej Babis leszögezte: az üzemanyagok jövedéki adóját ezúttal nem kívánják csökkenteni. Ehelyett a kereskedelmi árrések újbóli maximalizálása van terítéken.

Csehországban nem lenne előzmény nélküli az intézkedés: a kabinet legutóbb idén áprilistól július közepéig, összesen 103 napon át szabályozta az árakat. Akkor a pénzügyminisztérium naponta határozta meg a benzinkutak által alkalmazható maximális árakat a nagykereskedelmi árak mozgóátlaga alapján, a kereskedői árrést pedig literenként 2,50, majd később 3 koronában korlátozta.

A kormány a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja a finomítói árrések alakulását, és ezt követően dönt az esetleges ársapkák újbóli bevezetéséről.

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