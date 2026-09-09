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Nyitókép: Unsplash

Döbbenetes látvány: családi programok helyszíne volt, most életveszélyes

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A közkedvelt pátyi horgásztóhoz a helyi egyesület korábban még októberre is tervezett családi programot, most azonban kénytelenek voltak mindenkinek azt tanácsolni, hogy kerüljék el a kiszáradt tómedret.

A Páty melletti Kozáromi-tó szinte teljesen kiszáradt, jelenleg tilos és életveszélyes itt tartózkodni – írja a divany.hu.

A tó kényszerhalászása megtörtént a Magyar Országos Horgász Szövetség segítségével. A Kozáromi-tó Horgászegyesület ez ügyben közölte, a megmaradt halakat sikerült megmenteni, és a Dunába áttelepíteni.

A horgászegyesület július közepén még arról adott hírt, hogy május végén nagyszabású eseményt rendeztek a Kozáromi-tónál: ekkor tartották a IV. Kozáromi Horgászverseny és Családi Napot, amelyen rengetegen vettek részt. Most azonban közölték, hogy

a kiszáradt tó területén tartózkodni életveszélyes és tilos.

A horgászegylet házirendjében már kezdetben is szerepelt, hogy a Kozáromi-tóban fürdeni, úszni, csónakázni tilos (ha nincs külön engedélyezve), továbbá az is, hogy a halőr vagy a vezetőség által meghatározott biztonsági utasításokat mindenki köteles betartani. Jelenleg azonban megközelíteni sem szabad a területet.

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a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
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