Üzent a Kreml Budapestnek a kiutasított diplomaták miatt

„Ami konkrétan ezt a döntést illeti, természetesen megfelelő választ fogunk adni rá, ezek a lépések nem maradnak válasz nélkül” – mondta Dmitrij Peszkov, arra a kérdésre válaszolva, hogy a tíz orosz diplomata kiutasítása hogyan fogja befolyásolni a két ország közötti kapcsolatokat.

Ezek a barátságtalan lépések „negatív hatással járnak majd; kétségtelen, nem lehet, hogy ne járjanak negatív következményeket a kétoldalú kapcsolataink egészére nézve” – tette hozzá.

„Nyitottak maradunk kapcsolataink további fejlesztésére. Érdekeltek vagyunk ebben, és nem vagyunk hívei annak, hogy bármilyen kárt okozzunk az orosz-magyar kétoldalú kapcsolataink, mondjuk úgy, értékes örökségében és tapasztalataiban” – hangoztatta a Kreml szóvivője.

A RIA Novoszti orosz hírügynökség szerdán azt írta, hogy megkeresésére a magyar külügyminisztérium nem nevezte meg a dátumot, amikor az orosz diplomatáknak el kell hagyniuk Magyarországot, a válaszában közölve, hogy a tárca jelenleg nem kíván semmilyen pótlólagos információt közzétenni a kiutasítással kapcsolatban.

Orbán Anita külügyminiszter kedden közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem fogadható el, ezért a kormány kiutasítja őket az országból.

„Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” – fogalmazott a külügyminiszter.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek nyilatkozva „kemény és a budapesti ruszofób lobbi számára fájdalmas” választ helyezett kilátásba.