Ennyire lesz hosszú az őszi szünet – nem árthat már most készülni

A 2026/2027-es tanév szeptember 1-én kezdődött, és a tervek szerint 2027. június 18-án ér véget. A diákok számára az első hosszabb pihenőidő az őszi szünet lesz, amely 2026. október 23-tól november 1-ig tart – írja az Index.

Vagyis az utolsó tanítási nap október 22., csütörtök lesz, a szünet utáni első pedig november 2., hétfő. A hétvégéket és az ünnepnapot beleszámítva így 10 egymást követő napot lehetnek otthon a diákok.

A többi tanítási szünet időpontja is ismert már: a téli szünet december 19-től 2027. január 3-ig tart, így összesen 16 napos pihenőre számíthatnak a gyerekek. A tavaszi szünet pedig 2027. március 25. és április 4. között lesz, vagyis a diákoknak 11 napjuk lesz pihenni.

Csakhogy az iskolai szünetek sokszor kihívást jelentenek a szülőknek, mert a munkahelyeken viszont nem áll le az élet. A kisebb gyerekek napközbeni felügyeletét ezért sok családnak már jóval korábban meg kell szerveznie, különösen akkor, ha nincs lehetőség nagyszülői vagy rokoni segítségre. Jó megoldás lehet például több szülőnek összebeszélni, és felváltva egy-egy napig vigyázni a gyerekekre. Emellett célszerű az iskolánál érdeklődni az összevont ügyeletről, valamint figyelni a helyi önkormányzatok és művelődési házak programjait, hiszen több helyen szerveznek kedvezményes vagy ingyenes napközis programokat. Az is megoldás lehet, ha pár napra a nagyszülőkre tudjuk bízni a kicsiket, de ha a munkáltató nyitott a dologra, otthoni munkavégzést is kérhet valamelyik szülő.