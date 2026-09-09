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Nyitókép: Pexels.com

Ki lehetett Krisztina férje? Egy nagy rejtély nyomában – képek

Infostart / MTI

Valószínűleg az Ipoly és a Garam folyók térségében zajló harcok során vesztette életét 1944-ben a magyar katona, akinek azonosításához az arany karikagyűrűje jelenthet segítséget.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Facebook-oldalán kedden azt írta, április 21-én az ipolytölgyesi temetőben, egy tömegsír feltárása során egy magyar katona ujjáról kiemelt arany karikagyűrűn a „Krisztina 1920. XII. 25” bevésés található. A felirat alapján feltételezhető, hogy a név és a dátum a katona feleségének nevére, valamint házasságkötésük időpontjára utalhat.

Hozzátették: a történelmi események ismeretében valószínűsíthető, hogy az ismeretlen katona az Ipoly és a Garam folyók térségében zajló harcok során vesztette életét 1944-ben.

Mint írták, az Ipoly vonalát ekkor a letkési hídtól a Dunáig a Magyar Királyi Honvédség seregteste, a Szent László hadosztály védte. 1944. december végén a térségben rendkívül heves harcok zajlottak: a szovjet csapatok Kicsind körzetében elérték a Garam alsó folyását, miközben Letkés és Ipolyszalka környékén magyar alakulatok próbálták feltartóztatni a jelentős túlerőben lévő szovjet erőket. A harcokban német és magyar páncélosalakulatok is részt vettek, köztük a magyar 2. páncéloshadosztály kisebb harccsoportja, a Szent László hadosztály alárendeltségében. A térségben zajló hadműveletek és az előkerülés helyszíne alapján valószínűsíthető, hogy az ismeretlen katona valamely, a környéken harcoló magyar alakulat kötelékébe tartozhatott.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum keresi mindazokat, akik olyan információkkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulhatnak az ismeretlen katona személyazonosságának megállapításához. Jelezték: számítanak határon túli jelentkezőkre is, akiknek ismeretei vagy emlékei kapcsolódhatnak a hősi halált halt magyar katona történetéhez.

Mint írták, az azonosításban kiemelt segítséget jelenthet a gyűrűbe vésett adatokkal megegyező házassági anyakönyvi kivonat is, valamint minden olyan családi dokumentum vagy irat, amely a Krisztina névhez és az 1920. december 25-i dátumhoz kapcsolódik.

Azt kérik, a releváns információkkal rendelkezők jelentkezzenek a Magyar hadisírgondozás Facebook-oldalán, vagy írjanak a hadisir@hm.gov.hu e-mail címre.

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Kezdőlap    Belföld    Ki lehetett Krisztina férje? Egy nagy rejtély nyomában – képek

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