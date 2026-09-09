Rejtély egy apró tiroli településen: magyar ember holttestére bukkantak

Megrázó felfedezés tettek a tiroli Zell am Ziller településen: egy 79 éves magyar férfi autója a múlt héten pénteken lerobbant a Zillertal közelében húzódó úton, ő pedig segítséget kért. Egy helyi szerviz trélere bevontatta a kocsit a telephelyükre, majd mindenki hazament, az autó magyar tulajdonosa is távozott. A szerviz és autókereskedés egyik alkalmazottja aztán vasárnap visszatért a telephelyre, és ő vette észre a holttestet a járműben – írja a blikk.hu. Az alkalmazott azonnal értesítette a rendőrséget.

A rendőrség szóvivője, Stefan Eder a Kronen Zeitungnak elmondta, az autóban megtalált holttest a 79 éves magyar tulajdonos volt. A hatóság elrendelte a boncolást, ennek során kiderült, hogy az idős férfi természetes okokból hunyt el, bűncselekmény nem történt. Az viszont nem derült ki, hogy a férfi hogyan és miért került vissza az autójába.