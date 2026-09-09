Idősek ezreit érintheti, vizsgálódik a hatóság

A NKFH keddi közleményében kiemelte: a nyugdíjasházba költözés az idősek számára jellemzően hosszú távú döntés, amely jelentős anyagi ráfordítással is járhat. A szerződési feltételeket a vállalkozások többnyire előre, több szerződésre vonatkozóan határozzák meg, így azok tartalmára a fogyasztóknak csak korlátozott hatásuk van.

Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, milyen feltételeket fogadnak el, illetve azok milyen jogokat és kötelezettségeket jelentenek számukra – hangsúlyozta a fogyasztóvédelmi hatóság.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az üzemeltetők által alkalmazott szerződések megfelelnek-e a tisztességes szerződési feltételekkel szemben támasztott követelményeknek és nem teremtenek-e indokolatlanul egyoldalú helyzetet a fogyasztók hátrányára.

Ellenőrzik, hogy a vállalkozás fenntartja-e magának a szerződés vagy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, kizárja vagy korlátozza-e a saját felelősségét, illetve biztosít-e a fogyasztó számára megfelelő lehetőséget a szerződés megszüntetésére.

Vizsgálják azt is, hogy az általános szerződési feltételek ne írjanak elő indokolatlanul rövid kiköltözési határidőt, illetve ne korlátozzák a fogyasztó jogainak bírósági vagy más jogi úton történő érvényesítését.