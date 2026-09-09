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Orvos sztetoszkóppal a kórházban.
Nyitókép: Getty Images/CherriesJD

Régóta várt változás jöhet az egészségügyben – 80-90 ezer embert érinthet

Infostart / InfoRádió

Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül, amely figyelembe venné a szolgálati időben eltöltött éveket és amelyben differenciáltak lennének a különböző szakképesítési területek – erről beszélt az InfoRádióban az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, Balogh Zoltán.

Balogh Zoltán elmondta: a korábbi időszakban hiába kérték, hogy a szolgálati jogviszonyra való átállás, illetve a szakdolgozói új bértábla 2024-es bevezetése után mindezt módosítani kell, erre most kerülhet sor.

„Amit tudunk, hogy a minisztérium el szeretné ismerni a szolgálati időben töltött tevékenységet oly módon, hogy a korábban hatályban lévő életkorokat figyelembe vevő bértáblát fognak kialakítani”

– hangsúlyozta a kamara elnöke. Azaz figyelembe veszik a szolgálati időt, és sokkal kisebb időtartalmakra kívánnak meghatározott kategóriákat teremteni, nem úgy, ahogy most található.

A második sarkalatos pontja az új bértáblának, hogy differenciáltak legyenek a különböző szakképesítési területek, tehát sokkal jobban legyen elkülönítve a mostani bértáblához

– mondta Balogh Zoltán, jelezve: bíznak benne, hogy azon a kérésük is meghallgatásra talál, hogy az ellátási területek jelenlegi besorolását felülvizsgálják, és a szakma javaslata alapján a szükséges módosításokat itt is megteszik.

Elmondta továbbá, hogy nagyon lobbiznak annak érdekében is, hogy a főiskolát és egyetemet végzett egészségügyi szakképesítéssel, diplomával vagy diplomákkal rendelkező egészségügyi szakdolgozók bérbesorolása harmonizálódjon az orvosi bértáblával, valamint az orvosi bértáblában most már korábban besorolt nem orvosi végzettségű, de diplomás szakemberek béreivel.

„Jelen pillanatban olyan nagy mértékű az eltérés, ami szintén nem tűr halasztást, és úgy érezzük, hogy erre fogékony füleket találtunk” – hangsúlyozta.

Mint mondta, az Egészségügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium közötti egyeztetésekről tudnak, az intézkedés mintegy 80-90 ezer embernek a bérét befolyásolhatja. „Tehát még nem tartunk ott, hogy munkáltatói formában történő megvalósításról beszéljünk, de néhány kórház bevonásával már modellezték a lehetőséget. Nagyon reménykedünk abban, hogy a bevezetése legkésőbb január 1-jén megtörténne, de

sokkal üdvözítőbb lenne, ha már december 1-től be lehetne vezetni, hiszen a járulékoknak a kifizetése már a jövő évet fogja akkor terhelni”

– húzta alá Balogh Zoltán, aki elképzelhetőnek tartja, hogy lesznek – mint ahogy a korábbi bérrendezések kapcsán, motivációs jelleggel – olyan kategóriák, ahol az ágazati összemeléshez képest kicsivel magasabb emelést próbálnak elérni.

„Amikor a szakdolgozói kongresszusunkon a kollégáimmal együtt a rangidős kollégák megbecsüléséért és a fizetésért is kiálltunk, az elképzelés támogatást kapott miniszter úr részéről” – mondta az elnök.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Régóta várt változás jöhet az egészségügyben – 80-90 ezer embert érinthet

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