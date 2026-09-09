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Működik a paksi fenékküszöb augusztus 29-én
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter a paksi fenékküszöb kapcsán tett közzé éles megjegyzést

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„Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a Paksi Atomerőmű. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt. Jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak…” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Mint a kormányfő egy kommentben kiegészítette, a jelenlegi vízhozam mellett a fenékküszöb nélkül nem tudna termelni a Paksi Atomerőmű.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál: összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Jelezte: még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében.

Nemrég megjelent az azbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70 százalékát, a városok a 80 százalékát, a községek pedig a 90 százalékát kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. A magyar kormány vitában áll Ausztriával a kártérítés és egyéb ügyek kapcsán, mert a szennyezett azbeszt sok tucat magyar településen osztrák bányákból származik.

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