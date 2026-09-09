Újra változott a benzin és gázolaj ára, így alakulnak most az átlagárak

A Holtankoljak.hu aktuális adatai alapján az országos átlagárak jelenleg így alakulnak:
95-ös benzin: 626 Ft/liter
Gázolaj: 701 Ft/liter
A Holtankoljak.hu aktuális adatai alapján az országos átlagárak jelenleg így alakulnak:
95-ös benzin: 626 Ft/liter
Gázolaj: 701 Ft/liter
Egyórás, pozitív hangnemű telefonbeszélgetést folytatott az ukrajnai rendezésről Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök - közölte Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója a sajtóval kedden. Usakov szerint Trump egyértelművé tette, hogy minél hamarabb véget akar vetni a háborúnak, ami azonnal megnyitná a "lenyűgöző és messzemenő" kilátásokat az amerikai–orosz viszony teljes helyreállítása előtt, fellendítve egyúttal a gazdasági kapcsolatokat. Mára virradóra ukrán dróntámadás érte a novorosszijszki olajterminált Dél-Oroszországban. Az Astra független orosz csatorna beszámolója szerint az olajterminál lángra kapott az éjszakai támadás következtében. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
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