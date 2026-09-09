Újra változott a benzin és gázolaj ára, így alakulnak most az átlagárak

Tálas Péter az orosz diplomaták kiutasításáról: 10 fő már kemény jelzés, energetikai nyomásgyakorlás következhet

A biztonságpolitikai szakértő szerint a Moszkva által említett kemény és fájdalmas válaszlépések között vannak, amelyek jobban fájhatnak Magyarországnak, de az energetikai nyomással azért Oroszországnak is vigyáznia kell. Ami Tálas Péter szerint biztos, hogy mostantól más típusú személyeket szervez majd be az orosz titkosszolgálat Magyarországon, erre pedig hazánknak is fel kell készülnie.