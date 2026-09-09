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Nyitókép: MOLGroup

Újra változott a benzin és gázolaj ára, így alakulnak most az átlagárak

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A 95-ös benzin és a gázolaj ára is egyaránt 4 forinttal nőtt.

A Holtankoljak.hu aktuális adatai alapján az országos átlagárak jelenleg így alakulnak:

95-ös benzin: 626 Ft/liter
Gázolaj: 701 Ft/liter

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