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Nyitókép: Unsplash.com

Betonkeverővel ütközött, kisiklott és felborult az Intercity – egy ember meghalt

Infostart / MTI

Egy nő életét vesztette és többen megsérültek szerdán a közép-lengyelországi Mazóviai vajdaságban, mert a lengyel állami vasúttársaság (PKP) egyik Intercity személyszállító szerelvénye és egy betonkeverő teherautó összeütközött – közölte a PKP az X-en.

Justyna Sochacka, a lengyel légimentők szóvivője szerint hét embert kellett kórházba szállítani, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt.

A baleset a Varsótól 125 kilométerre délnyugatra található Sokolniki Suche és Sokolniki Mokre települések közötti vasúti átkelőnél történt. Az ügyben vizsgálatot folytató ügyész a TVN24 hírtelevíziónak elmondta, hogy a betonkeverő teherautó sofőrje éppen át akart hajtani az egyébként sorompóval nem rendelkező átkelőnél, amikor nekiütközött a Lublinból Szczecinbe tartó Intercity vonat első vagonjának. A szerelvény kisiklott és részben felborult.

A vonaton mintegy 120 utas volt.

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lengyelország

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