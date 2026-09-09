Betonkeverővel ütközött, kisiklott és felborult az Intercity – egy ember meghalt

Justyna Sochacka, a lengyel légimentők szóvivője szerint hét embert kellett kórházba szállítani, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt.

?Wykolejenie pociągu Intercity pod Przysuchą



9 września 2026 r. w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy wykoleił się pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Samochód ciężarowy wjechał pod skład na przejeździe kolejowym. Wykoleiła się lokomotywa i… pic.twitter.com/KwLyreFxkQ — Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) September 9, 2026

A baleset a Varsótól 125 kilométerre délnyugatra található Sokolniki Suche és Sokolniki Mokre települések közötti vasúti átkelőnél történt. Az ügyben vizsgálatot folytató ügyész a TVN24 hírtelevíziónak elmondta, hogy a betonkeverő teherautó sofőrje éppen át akart hajtani az egyébként sorompóval nem rendelkező átkelőnél, amikor nekiütközött a Lublinból Szczecinbe tartó Intercity vonat első vagonjának. A szerelvény kisiklott és részben felborult.

A vonaton mintegy 120 utas volt.