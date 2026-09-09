A rettegett kór két magyar településen is felütötte a fejét

A közleményben kiemelték: Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a baromfipestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló megbetegedéseket.

A két, Fülöpháza külterületén található, mintegy 220 ezer brojlercsirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány- és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre – írták.

Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő-, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki.

Hangsúlyozták: a baromfipestis rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti.

A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, ez a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Magyarországon a gazdasági célú baromfiállományok vakcinázása kötelező, a megfelelő immunizálás és a járványvédelmi előírások betartása jelentősen csökkenti a betegség kialakulását és terjedését - tették hozzá.

A hatóság arra kéri a baromfitartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi előírásokat és az előírt vakcinázási kötelezettséget, azonnal jelezzék, ha megbetegedésre utaló jeleket vagy szokatlan mértékű elhullást észlelnek.