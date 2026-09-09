Magyar Péter már hajnalban fontos üzenetet tett közzé egy elképesztő nap után és előtt

„Hajnali fél kettő van. Az Országgyűlés még most is ülésezik (reggel 9:00 órától). A kormányzati tárgyalások is folynak. Reggel pedig kormányülés. Ilyen ez a Facebook-kormányzás” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szerda hajnalban.

Kedden az Országgyűlés megválaszotta a Független Közmédia Testület tagjait és elnökét, valamint elkezdte az idei költségvetés módosításának vitáját. Az Országgyűlés döntött arról a törvényjavaslatról is, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

Előzőleg a kormányfő bejelentette: elindul a Szent István Vidékfejlesztési Program, tíz településenként megnyílik egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret, amelynek felhasználásáról helyben döntenek a kormánnyal való együttműködésben. A program először 100 települést érintően indul meg.

Ez, mint mondta, nem helyettesíti a Magyar Falu Programot és a Versenyképes Járások Programját, mindkettő fennmarad, gazdája a vidékfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória. Eelőször Medgyesegyháza, Zalakaros, Bács, Pásztó, Harkány, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor, Gönc környékén indul meg, összesen tehát 100 települést, 100 ezer embert érintve.