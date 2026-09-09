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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

KRESZ-változás: még egy napunk maradt

Infostart / MTI

Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kérdőívet szerda éjfélig lehet kitölteni.

A dokumentumot a https://egyeztetes.kormany.hu/egyeztetes/kozlekedesbiztonsag linken lehet elérni.

A kérdőívben egyebek mellett

  • a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról,
  • az átlagsebesség-mérés bevezetéséről,
  • az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról,
  • a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint
  • az elektromos rollerek szabályozásáról

kérik ki az emberek véleményét.

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Kezdőlap    Belföld    KRESZ-változás: még egy napunk maradt

közlekedésbiztonság

kresz

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a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
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