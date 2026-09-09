KRESZ-változás: még egy napunk maradt

Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kérdőívet szerda éjfélig lehet kitölteni.
Egy ukrán képviselő szerint a Kijevben járt amerikai küldöttek a korábbinál keményebb orosz követeléseket továbbítottak Volodimir Zelenszkij elnöknek arról, hogy Kijev alkotmánymódosítással ismerje el orosz területnek a Donbászt. Az orosz elnöki szóvivő szerint is romolhatnak a feltételek.
Az Európai Űrügynökség (ESA) a magyar C3S vállalatot bízta meg a FLOTTA projekt vezetésével, amelynek célja a kisműholdak sorozatgyártásának megalapozása Európában. A fejlesztés révén a jövőben akár évente száz darab, 50–150 kilogrammos műhold készülhet azonos minőségben, ezzel is segítve a kontinens felzárkózását a globális űripari versenyben - írja közleményében a C3S.