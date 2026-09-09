KRESZ-változás: még egy napunk maradt

A dokumentumot a https://egyeztetes.kormany.hu/egyeztetes/kozlekedesbiztonsag linken lehet elérni.

A kérdőívben egyebek mellett

kérik ki az emberek véleményét.

Szigorítást szeretne a többség

Az első két hétben júliusban 160 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét; a válaszadók szigorúbb fellépést várnak többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. „Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést és közel 15 ezer ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye” – áll a tárca közleményében. A kérdőív eddigi eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal: számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég.



A kitöltők jelentős része támogatja, hogy az elektromos rollereket teljesítményük alapján két járműkategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni.

A közlekedésbiztonsági kérdőív szeptember 9-ig elérhető, kitöltése anonim és önkéntes. A minisztérium minden véleményt és javaslatot figyelembe vesz annak érdekében, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyek valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb családot érjen tragédia, és minél többen érjenek haza biztonságban.