Lionel Messi két volt csapata egymás után, esetleg C. Ronaldo – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Vízilabda, férfi ob I, Vasas Plaket - FTC-Telekom
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, One Veszprém-FC Porto
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, Barcelona-Feyenoord
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, Napoli-Arsenal
Eurosport 1
14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 17. szakasz
17.00: Tenisz, US Open, New York
Eurosport 2
14.00 és 20.00: Sznúker, English Open, 2. forduló
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - Abha
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 3. forduló, Chelsea-Leeds United