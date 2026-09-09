ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.4
usd:
312.03
bux:
147880.23
2026. szeptember 9. szerda Ádám
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A rekordalacsony vízállású a Duna a budapesti vízmércénél, a Vigadó térnél 2026. szeptember 9-én. A budapesti vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett 1 centiméteres vízállás olvasható le. A rekordalacsony Duna most átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez már nem teszi lehetõvé a nagyobb hajók közlekedését.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Nullán a Duna Budapestnél – nem sűrűn látni ilyet

Infostart

Szerda délelőtt a budapesti vízmérce 0 centiméteres vízállást mutatott. Ez rendkívül alacsony érték – de azért még senki ne induljon neki gyalogosan a folyónak Pestről Budára – int óva a Fővárosi Vízművek, kifejtve, hogy mit jelent ez a vízellátásra nézve, és hogy mit jelent valójában a nulla.

Budapest ivóvize nem közvetlenül a Dunából érkezik: a vízellátás parti szűrésű kutakra épül. A folyó vize a meder természetes kavicsos-homokos rétegein átszűrődve jut el a kutakhoz, miközben a felszín alatti vízkészlet is részt vesz a vízutánpótlásban – olvasható a vízművek Facebook-bejegyzésében.

Az alacsony dunai vízállás ettől még fontos üzemeltetési körülmény. Ilyenkor egyes kutakhoz kevesebb víz jut, ezért csökkenhet a vízadó képességük. A víztermelést ennek megfelelően folyamatosan szabályozzák: nagyobb terhelést kapnak azok a kutak és vízbázisok, amelyek az adott vízállás mellett is megfelelően termelnek, a kisebb vízadó képességű kutakat pedig kíméljük. A rendszer jelentős tartalékokkal rendelkezik, így jelenleg elegendő ivóvizet tudnak biztosítani Budapest számára – emelik ki a posztban.

A hírekben szereplő dunai vízállás ugyanis nem a folyó mélységét mutatja. A budapesti adatot a Vigadó térnél található vízmérce rögzített nullpontjához viszonyítják.

Ez a pont 94,97 méterrel van a Balti-tengerhez viszonyított alapszint fölött. A 0 centiméter tehát azt jelenti, hogy a Duna vízfelszíne éppen ennek a magasságában áll.

Hogy miért éppen ott van a nulla? Ehhez jó kétszáz évet kell visszamennünk. Budán 1817-ben állították fel az első vízmércét, a rendszeres állami mérések pedig 1823-ban kezdődtek. A nullpontot eredetileg a kor ismert kisvízi szintjeihez igazították. A folyó szabályozása és medrének változása miatt később módosítani is kellett rajta: a ma használt Vigadó téri mérce nullpontját 1943-ban egy méterrel lejjebb helyezték.

A Duna azóta utolérte ezt a nullát is. Ha a vízszint tovább csökken, akár negatív számokat is láthatunk majd – és az sem azt jelenti, hogy elfogyott a folyóból a víz.

Sőt: ma reggel, amikor mindössze 3 centimétert mutatott a mérce, másodpercenként mintegy 695 köbméter víz haladt el Budapestnél.

A nulla tehát valóban nulla. Csak nem a Duna mélysége, hanem a vízmérce skálájának nullája.

A budapesti csapokban pedig továbbra is van víz. Kevesebb megjelenítése

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nullán a Duna Budapestnél – nem sűrűn látni ilyet

budapest

duna

fővárosi vízművek

vízállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bujdos Eszter: nekünk sem „járna” az olcsóbb üzemanyag, de vannak eszközök

Bujdos Eszter: nekünk sem „járna” az olcsóbb üzemanyag, de vannak eszközök
Szerdán a Brent-olaj jegyzési ára átlépte a 100 dolláros szintet, így szinte biztos, hogy a gázolaj, de a benzin ára is tovább fog emelkedni – erről beszélt Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője az InfoRádióban.
 

Az üzemanyagár is téma a kormányülésen, berendelték Hernádi Zsolt Mol-vezért is

A földgáz ára is az egekben

Elérte a lélektani határt az olajár

Újra változott a benzin és gázolaj ára

Titkos kormányhatározatok: itt az első nyilvánossá tett akta

Titkos kormányhatározatok: itt az első nyilvánossá tett akta

A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett háromezres kormányhatározatok első részét – közölte a kormányzati kommunikáció szerdán.
 

Vitézy Dávid kimondta, „lesz, ami el fog vérezni”

Végrehajtási vizsgálóbizottság: kezdődnek a személyes meghallgatások

Magyar Péter már hajnalban fontos üzenetet közölt egy elképesztő nap után és előtt

KRESZ-változás: még egy napunk maradt

VIDEÓ
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.09. szerda, 18:00
Hankó Zoltán
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
100 dollár felett az olajár, lefordulás a tőzsdéken

100 dollár felett az olajár, lefordulás a tőzsdéken

Elromlott a hangulat szerdán az európai tőzsdéken, miután a Brent olaj ára átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet. A közel-keleti konfliktus további eszkalációja egyre komolyabb ellátási kockázatokat vet fel, az energiaárak emelkedése pedig ismét felerősítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat. A befektetők emellett már a csütörtöki EKB-kamatdöntésre és a közelgő amerikai inflációs adatokra készülnek, amelyek a következő hetek jegybanki lépéseit is érdemben befolyásolhatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar túl későn kér segítséget: ezek a hétköznapi tünetek akár szívinfarktust is jelezhetnek

Sok magyar túl későn kér segítséget: ezek a hétköznapi tünetek akár szívinfarktust is jelezhetnek

A szívinfarktus nem minden esetben hirtelen, erős mellkasi fájdalommal kezdődik. Erre a 4 tünetre érdemes fokozottan figyelni.

BBC
Business Sport Travel Science
Germany's Merz attacks AfD in stormy debate after far-right election win

Germany's Merz attacks AfD in stormy debate after far-right election win

Germany's chancellor clashes with AfD leader Alice Weidel, saying her migration policy amounts to "ethnic cleansing" for skilled workers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 9. 16:10
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
2026. szeptember 9. 16:05
Elérik a viharok a Balaton vonalát, 20 fokra esett a hőmérséklet – videó
×
×