Elérik a viharok a Balaton vonalát, 20 fokra esett a hőmérséklet – videó

Egy hidegfrontnak köszönhetően nyugat felől növekedni kezdett szerda délután a zivatarhajlam.
A délután második felében, kora este elsősorban a Nyugat-Dunántúlon már számítani lehet zivatarok kialakulására – olvasható a HungaroMet veboldalán.
Az esti, késő esti órákban a Dunántúl keleti felén, majd a Duna vonalának térségében is kialakulhatnak zivatarok.
A zivatarokat viharos (ált. 60-80 km/h, néhol esetleg 85-90 km/h körüli) széllökések, néhol jégeső (<1-2 cm), illetve intenzív (15-25 mm) csapadék kísérheti.
Éjszaka - fokozatosan gyengülve, csökkenő zivatarhajlam mellett - az ország keleti felében is előfordulhat zivatar, de előreláthatólag az Alföld legnagyobb része kimarad.