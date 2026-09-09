Elérik a viharok a Balaton vonalát, 20 fokra esett a hőmérséklet – videó

Elromlott a hangulat szerdán az európai tőzsdéken, miután a Brent olaj ára átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet. A közel-keleti konfliktus további eszkalációja egyre komolyabb ellátási kockázatokat vet fel, az energiaárak emelkedése pedig ismét felerősítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat. A befektetők emellett már a csütörtöki EKB-kamatdöntésre és a közelgő amerikai inflációs adatokra készülnek, amelyek a következő hetek jegybanki lépéseit is érdemben befolyásolhatják.