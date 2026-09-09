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Ungár Péter, az LMP képviselője az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. június 14-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Ungár Péter jelezte az LMP-nek: rá ne számítsanak

Infostart / MTI

Túl a tisztújításon Magyarország Zöld Pártja.

A tisztújításról tájékoztatott az LMP szerdán. Közleményükből kiderül, hogy a korábban a párt társelnökeként és parlamenti frakcióvezetőjeként is dolgozó Ungár Péter nem vállal szerepet a vezetésben.

A közlemény szerint a jelenlegi elnökség mandátumának lejártával az LMP – Magyarország Zöld Pártja tisztújító kongresszust tartott szombaton, amelyen a párt vezetési struktúrája is átalakult. Megszűnt a társelnöki rendszer, a csökkentett létszámú, ötfős elnökséget a továbbiakban Szabó-Kellner Katalin elnök, Vida Attila alelnök, valamint Baloghné Bartus Viktória, Tóth Csaba és Angyal Károly Tibor általános elnökségi tagok alkotják.

A leköszönő elnökségből Ungár Péter, aki több cikluson át társelnökként és parlamenti frakcióvezetőként is dolgozott, ezúttal nem vállalt tisztséget – olvasható a közleményben.

Az LMP a 2022-es országgyűlési választáson az Egységben Magyarországért nevű közös ellenzéki összefogás részeként mérette meg magát, és a közös listáról végül öt képviselőjük szerzett mandátumot az Országgyűlésben. A 2026-os országgyűlési választásokon nem állítottak listát. A most elnökké választott Szabó-Kellner Katalin a főváros 16. számú egyéni választókerületében indult az áprilisi választáson, és 163 szavazattal 0,24 százalékos eredményt ért el.

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