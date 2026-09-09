Ugyan jelentősen lecsökkent a Duna vízhozama, Paks hűtése nincs veszélyben

A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is biztosított a Paksi Atomerőmű hűtővízellátása az épülő fenékküszöbnek köszönhetően. A műtárgy több mint 50 centiméterrel emeli meg a vízszintet az erőmű vízkivételi csatornájánál, így megakadályozza a turbinák leállítását – írja az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) bejegyzése nyomán a Portfolio.

Másodpercenként 700 köbméter alá esett vissza a Duna vízhozama Paksnál a vízgyűjtő területet sújtó aszály miatt, ami már megközelíti az augusztus elején tapasztalt kritikus, 691 köbméter/másodperces értéket. Budapestnél a folyó vízszintje napközben mindössze 1, az esti órákban pedig csupán 3 centiméteren állt a vízmérce adatai szerint.

Ennyire alacsony vízhozam mellett az atomerőmű turbináinak jelentős részét le kellett volna állítani a hűtővíz hiánya miatt. A folyamatban lévő mederbeavatkozás, a fenékküszöb építése azonban elhárította ezt a veszélyt, az eddig elkészült műtárgy duzzasztó hatásának köszönhetően ugyanis a vízszint a kritikus ponton több mint fél méterrel magasabb a természetesnél.

A bevett szakmai protokoll szerint a munkálatokat az alvízi mederfenék stabilizálásával kellett volna kezdeni, a sürgető hidrológiai helyzet felülírta a terveket. Az OVF szerint a mostani vízhozam-adatok bizonyítják, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a duzzasztási szint mielőbbi elérése elengedhetetlen volt. Jelenleg is zajlik a műtárgy végleges szerkezetének kialakítása és a meder stabilizálása, garantálva az atomerőmű folyamatos és biztonságos működését – írta posztjában a főigazgatóság.