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A norvég királyi család tagjai, valamint európai és külföldi uralkodóházak képviselõi kísérik V. Harald norvég király koporsóját a gyászmenetben a királyi palotából az oslói székesegyházba 2026. szeptember 9-én. A búcsúztatást követõen az augusztus 28-án, 89 éves korában elhunyt uralkodót az Akershus-erõdben található királyi mauzóleumban helyezik végsõ nyugalomra. V. Harald édesapja, V. Olav 1991-es halála óta ez az elsõ állami temetés Norvégiában.
Nyitókép: Cornelius Poppe

Eltemették V. Harald norvég királyt

Infostart / MTI

Végső nyugalomra helyezték V. Harald norvég királyt szerdán Oslóban, ahol több tízezren gyűltek össze, hogy búcsút vegyenek a 89 éves korában elhunyt uralkodótól.

A király koporsóját gyászmenetben vitték a királyi palotától az oslói székesegyházig, miközben az Akershus történelmi erődből ágyúlövésekkel tisztelegtek az emléke előtt. A rendőrség szerint több tízezren várakoztak Osló főutcáján a menetre; ők a koporsó elhaladtakor teljesen elcsendesedtek.

A székesegyházban tartott gyászszertartás kezdetén egyperces csenddel emlékeztek az elhunyt uralkodóra. A szertartáson több európai és ázsiai uralkodóház képviselői is részt vettek, köztük Vilmos brit trónörökös, VI. Fülöp spanyol király és XIV. Frigyes dán király.

A szertartást követően V. Harald koporsóját az Akershus erőd királyi mauzóleumába vitték, ahol szülei mellett helyezték végső nyugalomra.

A temetéssel hivatalosan is véget ért a király halála után elrendelt 13 napos nemzeti gyász; a félárbócra eresztett zászlókat felvonták, Norvégia templomaiban pedig egy órán át szóltak a harangok.

V. Harald augusztus 28-án halt meg. 35 éven át volt Norvégia királya. A trónon fia, VIII. Haakon követte.

Oslo, 2026. szeptember 9. Katonai díszegység sorfala között viszik V. Harald norvég király koporsóját a királyi palotából az oslói székesegyházba a 2026. szeptember 9-i állami gyászszertartáson. A búcsúztatást követõen az augusztus 28-án, 89 éves korában elhunyt uralkodót az Akershus-erõdben található királyi mauzóleumban helyezik végsõ nyugalomra. V. Harald édesapja, V. Olav 1991-es halála óta ez az elsõ állami temetés Norvégiában. MTI/EPA/NTB pool/Ole Berg-Rusten
Katonai díszegység sorfala között viszik V. Harald norvég király koporsóját a királyi palotából az oslói székesegyházba a 2026. szeptember 9-i állami gyászszertartáson. A búcsúztatást követõen az augusztus 28-án, 89 éves korában elhunyt uralkodót az Akershus-erõdben található királyi mauzóleumban helyezik végsõ nyugalomra. V. Harald édesapja, V. Olav 1991-es halála óta ez az elsõ állami temetés Norvégiában. MTI/EPA/NTB pool/Ole Berg-Rusten
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