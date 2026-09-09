Eltemették V. Harald norvég királyt

A király koporsóját gyászmenetben vitték a királyi palotától az oslói székesegyházig, miközben az Akershus történelmi erődből ágyúlövésekkel tisztelegtek az emléke előtt. A rendőrség szerint több tízezren várakoztak Osló főutcáján a menetre; ők a koporsó elhaladtakor teljesen elcsendesedtek.

A székesegyházban tartott gyászszertartás kezdetén egyperces csenddel emlékeztek az elhunyt uralkodóra. A szertartáson több európai és ázsiai uralkodóház képviselői is részt vettek, köztük Vilmos brit trónörökös, VI. Fülöp spanyol király és XIV. Frigyes dán király.

A szertartást követően V. Harald koporsóját az Akershus erőd királyi mauzóleumába vitték, ahol szülei mellett helyezték végső nyugalomra.

A temetéssel hivatalosan is véget ért a király halála után elrendelt 13 napos nemzeti gyász; a félárbócra eresztett zászlókat felvonták, Norvégia templomaiban pedig egy órán át szóltak a harangok.

V. Harald augusztus 28-án halt meg. 35 éven át volt Norvégia királya. A trónon fia, VIII. Haakon követte.