Húszan utaztak a buszon, amikor bekövetkezett a szörnyűség

Szabó-Bisztricz Anett elmondta, hogy a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a személygépkocsi vezetőjét a roncsból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik nem tudták megmenteni az életét.

A Bakonycsernyéről Székesfehérvárra közlekedő menetrend szerinti járaton körülbelül huszan utaztak, az autóban csak a sofőr ült. A helyszínre mentőgépkocsi és mentőhelikopter is érkezett, az utasokat megvizsgálják.

A Károlyi-kastély parkjának bejáratánál történt karambol miatt az utat egy időre teljes szélességében lezárták.