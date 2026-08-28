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Nyitókép: pexels.com

Ma sorsolnak az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszában - sport a tévében

Infostart

Folytatódik a kajak-kenu világbajnokság, sorsolnak az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszában, sőt megkezdődik a hétvégi forduló az NB I-ben is, a Debreceni VSC-MTK összecsapással. Íme, a mai televíziós élő közvetítések kínálata.

M4 Sport

13.00: Labdarúgás, az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszának sorsolása

14.45: Röplabda, női Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Szlovénia

20.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-MTK Budapest

Duna World

15.00: Kajak-kenu, világbajnokság, döntők, Poznan

Sport 1

15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

18.00: Futsal, Bajnokok Ligája, előselejtező, Újpest FC–KF Drenica

20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Cincinnati Reds

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Lausanne

20.00: Kézilabda, férfi Bundesliga, Flensburg-Eisenach

Eurosport 1

13.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 7. szakasz

Eurosport 2

13.30: Sznúker, Vuhan Open, elődöntő

19.00: Golf, PGA Tour

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Nasszr - al-Taavun

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Racing Santander-Elche

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Villarreal

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Braunschweig-Hertha BSC

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Stuttgart

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Manchester City

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Kezdőlap    Sport    Ma sorsolnak az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszában - sport a tévében

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Riasztották a NATO F-18-asait, bevetette Moszkva a félelmetes Iszkander-1000-es rakétát – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az Egyesült Államok elvárja, hogy Európa átvegye a felelősséget a saját konvencionális védelméért, és vezető szerepet vállaljon Ukrajna támogatásában – jelentette ki Elbridge Colby, az amerikai védelmi tárca védelmi politikáért felelős államtitkára szerdán a brüsszeli NATO-központban. Élesben használta Kijev ellen Oroszország a korszerűsített, Iszkander-1000-es rakétát – jelentette az RBK. Az új, Iszkander-1000 kódnevű, 9M723-2-es jelzésű fegyver több fejlesztést is kapott: 550 kilométerre növelték a hatótávolságát, új indítórendszert és korszerűbb rakétahajtóművet is építettek a fegyverrendszerbe. Tegnap riasztották a Románia légterét védő NATO-kontingenst, mivel fennállt a veszélye, hogy ismeretlen légi objektumok belépnek az ország területére Ukrajna felől – közölte az UNN. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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