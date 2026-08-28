Ma sorsolnak az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszában - sport a tévében

M4 Sport
13.00: Labdarúgás, az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszának sorsolása
14.45: Röplabda, női Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Szlovénia
20.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-MTK Budapest
Duna World
15.00: Kajak-kenu, világbajnokság, döntők, Poznan
Sport 1
15.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
18.00: Futsal, Bajnokok Ligája, előselejtező, Újpest FC–KF Drenica
20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Cincinnati Reds
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Lausanne
20.00: Kézilabda, férfi Bundesliga, Flensburg-Eisenach
Eurosport 1
13.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 7. szakasz
Eurosport 2
13.30: Sznúker, Vuhan Open, elődöntő
19.00: Golf, PGA Tour
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Nasszr - al-Taavun
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Racing Santander-Elche
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Villarreal
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Braunschweig-Hertha BSC
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Stuttgart
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Manchester City