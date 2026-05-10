LE MANS, FRANCE - MAY 09: Jorge Martin of Spain riding the Aprilia Racing bike (89) during the Sprint ahead of the MotoGP of France at Circuit Bugatti on May 09, 2026 in Le Mans, France. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)
Nyitókép: Gold & Goose Photography/Getty Images

Aprilia-tripla és egy csúnya baleset a Francia Nagydíjon – videó

Infostart / MTI

A 2024-ben világbajnok Jorge Martín nyerte a gyorsaságimotoros-vb MotoGP kategóriájának versenyét a Le Mans-ban rendezett vasárnapi Francia Nagydíjon, ezzel első futamgyőzelmét aratta az Aprilia színeiben.

A 28 éves spanyol motoros szombaton a sprintversenyt is megnyerte Le Mans-ban, a vasárnapi főfutamon pedig nagyszerű teljesítményt nyújtva, elsősorban a kiemelkedő kanyarsebességét kihasználva győzött.

Másodikként csapattársa, az összetettben változatlanul éllovas olasz Marco Bezzecchi ért célba, s a dobogó alsó fokára is apriliás versenyző állhatott, a japán Ogura Aj ugyanis harmadikként végzett.

A hétszeres MotoGP-bajnok, címvédő Marc Márquez a szombati sprintfutam hajrájában hatalmasat bukott, a Ducati klasszisának a lábfejében eltört egy csont, ami miatt műtétre szorul, így nem volt ott a rajtrácson vasárnap, illetve a jövő héten esedékes Katalán Nagydíjon sem ül motorra.

Azt nem lehet még tudni, hogy a spanyol sztár ott lehet-e június első hétvégéjén a balatonfőkajári Balaton Park Circuiten, ahol tavaly volt egy külön az ő szurkolói számára fenntartott szektor is.

A Moto2-ben és Moto3-ban rövidített futamokat tartottak az időjárás, illetve baleset miatt.

Eredmények:
MotoGP (27 kör, 112,995 km):

  1. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 41:18.001 perc
  2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 0.477 másodperc hátrány
  3. Ogura Aj (japán, Aprilia) 0.874 mp h.

Az állás: 1. Bezzecchi 128 pont, 2. Martín 127, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 84

Moto2 (9 kör, 37,665 km):

  1. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 14:14.987 perc
  2. Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 0.566 másodperc hátrány
  3. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 2.969 mp h.

Az állás: 1. Gonzalez 79,5 pont, 2. Guevara 70, 3. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 59

Moto3 (13 kör, 54,405 km):

  1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 24:41.640 perc
  2. Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 1.888 másodperc hátrány
  3. Matteo Bertelle (olasz, KTM) 4.227 mp h.

Az állás: 1. Quiles 115 pont, 2. Fernandez 69, 3. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 53

A maranellói csapat a második helyen áll a konstruktőrök vb-pontversenyében, de a Miami Nagydíj alapján csökkent az esélyük a világbajnoki címekre. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Ferrari a szezon elejéhez képest nem tudott akkorát előrelépni, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a pilóták körüli folyamatos pletykák is nehezítik a jövő tervezését.
Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

A Knight Frank évente kiadott globális The Wealth Report-ja szerint 2025-ben fordulóponthoz érkezett a világ kereskedelmi ingatlanpiaca: az irodák és a kiskereskedelmi ingatlanok újra a befektetők fókuszába kerültek, a nagy értékű tranzakciók visszatértek, és az intézményi tőke több mint 144 milliárd dollárnyi friss forrással készül a 2026-os évre. A tanácsadócég szerint a piac fordulatát öt kulcstrend mozgatja, amelyek a magánbefektetők számára is jól használható iránymutatást adnak - az erről szóló összefoglalónk után pedig a világ luxuslakás-trendjeit vesszük górcső alá, amit ugyanebben a kiadványban elemzett a Knight Frank.

"tegnap sütöttem hekket 1400/ kg Ft volt a pennyben a szalma krumpli 700- Ft 2- napig esszem."

