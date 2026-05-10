Aprilia-tripla és egy csúnya baleset a Francia Nagydíjon – videó

A 28 éves spanyol motoros szombaton a sprintversenyt is megnyerte Le Mans-ban, a vasárnapi főfutamon pedig nagyszerű teljesítményt nyújtva, elsősorban a kiemelkedő kanyarsebességét kihasználva győzött.

Másodikként csapattársa, az összetettben változatlanul éllovas olasz Marco Bezzecchi ért célba, s a dobogó alsó fokára is apriliás versenyző állhatott, a japán Ogura Aj ugyanis harmadikként végzett.

A hétszeres MotoGP-bajnok, címvédő Marc Márquez a szombati sprintfutam hajrájában hatalmasat bukott, a Ducati klasszisának a lábfejében eltört egy csont, ami miatt műtétre szorul, így nem volt ott a rajtrácson vasárnap, illetve a jövő héten esedékes Katalán Nagydíjon sem ül motorra.

Azt nem lehet még tudni, hogy a spanyol sztár ott lehet-e június első hétvégéjén a balatonfőkajári Balaton Park Circuiten, ahol tavaly volt egy külön az ő szurkolói számára fenntartott szektor is.

A Moto2-ben és Moto3-ban rövidített futamokat tartottak az időjárás, illetve baleset miatt.

Eredmények:

MotoGP (27 kör, 112,995 km):

Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 41:18.001 perc Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 0.477 másodperc hátrány Ogura Aj (japán, Aprilia) 0.874 mp h.

Az állás: 1. Bezzecchi 128 pont, 2. Martín 127, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 84

Moto2 (9 kör, 37,665 km):

Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 14:14.987 perc Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 0.566 másodperc hátrány Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 2.969 mp h.

Az állás: 1. Gonzalez 79,5 pont, 2. Guevara 70, 3. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 59

Moto3 (13 kör, 54,405 km):

Maximo Quiles (spanyol, KTM) 24:41.640 perc Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 1.888 másodperc hátrány Matteo Bertelle (olasz, KTM) 4.227 mp h.

Az állás: 1. Quiles 115 pont, 2. Fernandez 69, 3. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 53