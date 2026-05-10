ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megerõsített rendõri jelenlét két betiltott politikai megmozdulás – a szélsõjobboldali csoportnak minõsített Május 9. Bizottság felhívására szervezett tüntetés, illetve a Nincs helye a náciknak Párizsban elnevezésû antifasiszta ellentüntetés – tervezett helyszínén, Párizs belvárosában 2026. május 9-én. A hatóságok 46 embert, köztük három kiskorút õrizetbe vettek erõszakos cselekmények és rongálások elkövetésére irányuló csoportosulásban való részvétel, csoportos szándékos erõszak és tiltott fegyverek viselése miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

46 embert vittek el a rendőrök betiltott tüntetésről Párizsban

Infostart / MTI

Negyvenhat embert, köztük három kiskorút vettek őrizetbe szombaton Párizsban egy tiltott szélsőjobboldali tüntetés és az azt kísérő, szintén tiltott antifasiszta ellentüntetés kapcsán – közölte az AFP francia hírügynökség a rendőrségtől és az ügyészségtől származó információk alapján.

Az érintetteket erőszakos cselekmények és rongálások elkövetésére irányuló csoportosulásban való részvétel, csoportos szándékos erőszak és tiltott fegyverek viselése miatt vették őrizetbe.

A rendőrség eredetileg betiltotta a szélsőjobboldali csoportnak minősített Május 9. Bizottság felhívására szervezett tüntetést, valamint az azt ellenző, Nincs helye a náciknak Párizsban elnevezésű antifasiszta tüntetést.

A Május 9. Bizottság fellebbezése nyomán a közigazgatási bíróság, majd az Államtanács is megerősítette a tilalmat a közrend megzavarásának kockázata miatt.

A Május 9. Bizottság minden évben tüntet egy szélsőjobboldali aktivista, Sébastien Deyzieu halálának évfordulóján, aki 1994-ben balesetben vesztette életét, amikor egy párizsi épület tetejére menekült a rendőrség elől, majd onnan lezuhant.

Ezer szélsőjobboldali aktivista vonult fel a francia fővárosban, többségük arcát eltakarva.

Kezdőlap    Külföld    46 embert vittek el a rendőrök betiltott tüntetésről Párizsban

tüntetés

párizs

erőszak

őrizetbe vétel

szélsőjobb

antifasiszta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója ügyében

Két törvényről már szombaton döntött az új Országgyűlés

Magyar Péter családi fotóval üzent

Mentő vitte el a Tisza Párt EP-képviselőjét a Kossuth térről

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

Irán vasárnap elküldte válaszát az Egyesült Államok békejavaslatára a közvetítőként fellépő Pakisztánnak – jelentette az IRNA iráni hírügynökség. Ezzel új szakaszba léptek a több mint két hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatérhet az MMA fenegyereke? Megszólalt az UFC teljhatalmú vezére, ezt mondta McGregorról

Visszatérhet az MMA fenegyereke? Megszólalt az UFC teljhatalmú vezére, ezt mondta McGregorról

Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
First passengers fly home from virus-hit cruise ship

First passengers fly home from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 15:04
Nem is sejtették, milyen veszedelmes dologra bukkantak az üdülőszigetnél
2026. május 10. 11:25
Nagyszabású tisztogatás kezdődött, a saját testvérét is kirúgta az ideiglenes elnök Szíriában
×
×