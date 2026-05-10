46 embert vittek el a rendőrök betiltott tüntetésről Párizsban

Az érintetteket erőszakos cselekmények és rongálások elkövetésére irányuló csoportosulásban való részvétel, csoportos szándékos erőszak és tiltott fegyverek viselése miatt vették őrizetbe.

A rendőrség eredetileg betiltotta a szélsőjobboldali csoportnak minősített Május 9. Bizottság felhívására szervezett tüntetést, valamint az azt ellenző, Nincs helye a náciknak Párizsban elnevezésű antifasiszta tüntetést.

A Május 9. Bizottság fellebbezése nyomán a közigazgatási bíróság, majd az Államtanács is megerősítette a tilalmat a közrend megzavarásának kockázata miatt.

A Május 9. Bizottság minden évben tüntet egy szélsőjobboldali aktivista, Sébastien Deyzieu halálának évfordulóján, aki 1994-ben balesetben vesztette életét, amikor egy párizsi épület tetejére menekült a rendőrség elől, majd onnan lezuhant.

Ezer szélsőjobboldali aktivista vonult fel a francia fővárosban, többségük arcát eltakarva.