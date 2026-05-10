Egy magyar is szerepet kapott az újabb Messi-show-ban – videó

A nyolcszoros aranylabdás, világbajnok argentin sztár az 56. és a 73. percben készített elő egy-egy találatot, majd a 75. percben maga is eredményes volt, ezzel az MLS történetében ő lett az a játékos, akinek a legrövidebb időre volt szüksége ahhoz, hogy 100 gólban vegyen részt közvetlenül.

Messinek ehhez 64 MLS-találkozóra volt szüksége, ilyen gyorsan még senki nem ért el eddig a mérföldkőig, az eddigi csúcsot az olasz Sebastian Giovinco tartotta, aki 95 meccsen jutott el addig, hogy előkészítőként, vagy gólszerzőként volt részese 100 találatnak.

Lionel Messi Toronto maçında 1 gol ve 2 asist yaparak MLS tarihinde 100 gole katkıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu. pic.twitter.com/2Ai7JM4aC5 — BPT (@bpthaber) May 10, 2026

A 38 éves Messi vezérletével az Inter Miami már a 75. percben 4–0-ra vezetett, a Torontónak ezt követően sikerült szépítenie. Előbb Sallói gólpasszából volt eredményes a kolumbiai Emilio Aristizabal, aki aztán a 90. percben ismét betalált. A Miamiban a 79. percben csereként lépett pályára az amerikai-magyar kettős állampolgár Pintér Dániel, aki az uruguayi Luis Suárezt váltotta.