ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lionel Messi, az amerikai Inter Miami játékosa a labdarúgó-klubvilágbajnokság csoportkörmérkõzéseinek elsõ fordulójában, az A csoportban az egyiptomi al-Ahli együttese ellen játszott mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2025. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Egy magyar is szerepet kapott az újabb Messi-show-ban – videó

Infostart / MTI

Lionel Messi két gólpasszal és egy góllal vette ki a részét az Inter Miami 4–2-es sikeréből a Toronto FC vendégeként az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) legutóbbi játéknapján, míg a hazaiaknál Sallói Dániel gólpasszt adott.

A nyolcszoros aranylabdás, világbajnok argentin sztár az 56. és a 73. percben készített elő egy-egy találatot, majd a 75. percben maga is eredményes volt, ezzel az MLS történetében ő lett az a játékos, akinek a legrövidebb időre volt szüksége ahhoz, hogy 100 gólban vegyen részt közvetlenül.

Messinek ehhez 64 MLS-találkozóra volt szüksége, ilyen gyorsan még senki nem ért el eddig a mérföldkőig, az eddigi csúcsot az olasz Sebastian Giovinco tartotta, aki 95 meccsen jutott el addig, hogy előkészítőként, vagy gólszerzőként volt részese 100 találatnak.

A 38 éves Messi vezérletével az Inter Miami már a 75. percben 4–0-ra vezetett, a Torontónak ezt követően sikerült szépítenie. Előbb Sallói gólpasszából volt eredményes a kolumbiai Emilio Aristizabal, aki aztán a 90. percben ismét betalált. A Miamiban a 79. percben csereként lépett pályára az amerikai-magyar kettős állampolgár Pintér Dániel, aki az uruguayi Luis Suárezt váltotta.

Kezdőlap    Sport    Egy magyar is szerepet kapott az újabb Messi-show-ban – videó

labdarúgás

gól

lionel messi

mls

sallói dániel

inter miami

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk a Meta reklámadója ügyében

Két törvényről már szombaton döntött az új Országgyűlés

Magyar Péter családi fotóval üzent

Mentő vitte el a Tisza Párt EP-képviselőjét a Kossuth térről

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz híreket kapott Trump: a fél országot magára haragította

Rossz híreket kapott Trump: a fél országot magára haragította

Az amerikai választók több mint fele elégedetlen Donald Trump inflációkezelésével és gazdaságpolitikájával. Ez derül ki a Financial Times legfrissebb közvélemény-kutatásából, amely szerint a vámháború és az iráni konfliktus egyaránt rontja a republikánusok esélyeit az idei félidős választásokon - tudósított a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kriptocsalási ügybe mászhatott bele nyakig a világbajnok sprinter: súlyosak a vádak, több évre leültethetik

Kriptocsalási ügybe mászhatott bele nyakig a világbajnok sprinter: súlyosak a vádak, több évre leültethetik

A brit rendőrség nyomozása nyomán kriptovaluta-csalásra irányuló összeesküvéssel vádolták meg CJ Ujah-t, a 2017-es világbajnok brit sprinterváltó tagját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 14:14
Európa-bajnok a női sportpisztolyos trió
2026. május 10. 12:32
Őrült végjáték után örömmámor, Sallai újra bajnok
×
×