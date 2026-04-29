A Fociláz fordítója kapta a Reményi József Tamás-díjat

2023-ban a Reményi család egyetértésével és hozzájárulásával Németh Gábor író, forgatókönyvíró, szerkesztő és Darvasi Ferenc szerkesztő, kritikus alapította meg a Reményi-díjat, mellyel a kiváló kritikus és szerkesztő, Reményi József Tamás emlékét ápolják, és azokat jutalmazzák, akik munkájukban az ő szellemi-szakmai örökségét, igényességét, nyitottságát viszik tovább.

Az idei Reményi-díjas, M. Nagy Miklós, az orosz kultúra és gondolkodás szakértője 1963-ban született Várpalotán. Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok Állami Egyetemén, nemzetközi újságírás szakon diplomázott 1987-ben. Előbb a Nagyvilág világirodalmi folyóirat rovatvezetője (1989–1994), majd főszerkesztő-helyettese (1994–1997) lett. 1989-től majdnem három évtizeden át dolgozott az Európánál, 2013 és 2017 közt a kiadó igazgatója volt. 2017-ben került a Helikon Kiadóhoz, ahol előbb az irodalmi vezetői, majd az igazgatói pozíciót töltötte be.

A 20. századi és kortárs orosz irodalom olyan kiemelkedő szerzőinek fordítója, mint Vladimir Nabokov, Vlagyimir Szorokin, Viktor Pelevin, Tatyjana Tolsztaja, Szvetlana Alekszijevics. Az angol nyelvű irodalomból mások mellett Nick Hornby, John Updike, Toni Morrison, Zadie Smith, Jack Kerouac fordítója. Jay McInerney Lángos csillag fakul című regényének fordításáért Forintos-díjban (1998), Bret Easton Ellis Glamoráma című könyvének átültetéséért Az Év Könyve jutalomban részesült (2001). Mindezek mellett megkapta pályafutása során a Wessely László- (1992), a Pro Literatura- (2007) és a József Attila-díjat (2010).