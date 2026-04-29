ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.25
usd:
312.54
bux:
132633.84
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Helikon Kiadó

A Fociláz fordítója kapta a Reményi József Tamás-díjat

Infostart

M. Nagy Miklós műfordító, író, szerkesztő, a Helikon Kiadó vezetője vehette át az irodalomkritikusok, könyvkiadói szerkesztők számára alapított Reményi József Tamás-díjat a Nyitott Műhelyben április 27-én.

2023-ban a Reményi család egyetértésével és hozzájárulásával Németh Gábor író, forgatókönyvíró, szerkesztő és Darvasi Ferenc szerkesztő, kritikus alapította meg a Reményi-díjat, mellyel a kiváló kritikus és szerkesztő, Reményi József Tamás emlékét ápolják, és azokat jutalmazzák, akik munkájukban az ő szellemi-szakmai örökségét, igényességét, nyitottságát viszik tovább.

Az idei Reményi-díjas, M. Nagy Miklós, az orosz kultúra és gondolkodás szakértője 1963-ban született Várpalotán. Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok Állami Egyetemén, nemzetközi újságírás szakon diplomázott 1987-ben. Előbb a Nagyvilág világirodalmi folyóirat rovatvezetője (1989–1994), majd főszerkesztő-helyettese (1994–1997) lett. 1989-től majdnem három évtizeden át dolgozott az Európánál, 2013 és 2017 közt a kiadó igazgatója volt. 2017-ben került a Helikon Kiadóhoz, ahol előbb az irodalmi vezetői, majd az igazgatói pozíciót töltötte be.

A 20. századi és kortárs orosz irodalom olyan kiemelkedő szerzőinek fordítója, mint Vladimir Nabokov, Vlagyimir Szorokin, Viktor Pelevin, Tatyjana Tolsztaja, Szvetlana Alekszijevics. Az angol nyelvű irodalomból mások mellett Nick Hornby, John Updike, Toni Morrison, Zadie Smith, Jack Kerouac fordítója. Jay McInerney Lángos csillag fakul című regényének fordításáért Forintos-díjban (1998), Bret Easton Ellis Glamoráma című könyvének átültetéséért Az Év Könyve jutalomban részesült (2001). Mindezek mellett megkapta pályafutása során a Wessely László- (1992), a Pro Literatura- (2007) és a József Attila-díjat (2010).

Kezdőlap    Sport    A Fociláz fordítója kapta a Reményi József Tamás-díjat

sport

elismerés

reményi józsef tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!

A Federal Reserve szerdai kamatdöntése egy feszített piaci környezetben érkezett, és a várakozásoknak megfelelően nem változtatottak a kamatfolyosón. A befektetők az energiaársokk ellenére továbbra is a laza monetáris politika fennmaradására fogadtak, miközben az amerikai gazdaság egyre inkább a stagfláció irányába tolódik. A kamatdöntés önmagában szinte másodlagos, a figyelem Jerome Powell Fed-elnök kommunikációjára irányul, amely meghatározhatja a következő hónapok piaci narratíváját. A kamatdöntést és Jerome Powell sajtótájékoztatóját élőben közvetítjük szerda este 8-tól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet

Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×