2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
MUNICH, GERMANY - APRIL 15: Real Madrid coach Alvaro Arbeloa looks on ahead of the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Football Arena Munich on April 15, 2026 in Munich, Germany.
Nyitókép: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

A Real Madrid vezére összeesküvést gyanít

A meglehetősen eredménytelen szezon miatt Álvaro Arbeloa vezetőedző arra a következtetésre jutott, hogy a bírók rendszeresen fújnak a madridiak ellen.

Úgy tűnik, trófea nélküli szezont zár a Real Madrid, amely már korábban kiesett a Király Kupából és a Bajnokok Ligájából, míg a bajnokságból ugyan még hét forduló hátra van, de a csapat kilencpontos hátrányban van az éllovas Barcelonával szemben – írja a 24.hu.

Álvaro Arbeloa vezetőedző az Alváres elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kijelentette: „Teljesítményünket tekintve az elmúlt néhány év alapján kijelenthető, hogy van még hova fejlődnünk a bajnokságban. Az elmúlt hónapokban a nagy mérkőzéseken jobban teljesítettünk, mint a kisebb csapatok ellen. Szóval rengeteg javítanivalónk van. De voltak olyan körülmények is, mint a Girona elleni mérkőzés, ami miatt azt kell mondjam, hogy a Real Madridnak könnyebb megnyerni a Bajnokok Ligáját, mint a bajnokságot.”

Ezzel arra utalt, hogy a Girona elleni mérkőzésen Kylian Mbappé földre került a tizenhatoson belül a 88. percben, a szemöldöke is felszakadt a Vitor Reisszel való ütközése nyomán, azonban a játékvezető nem fújt semmit, és a VAR sem jelzett, miközben az edző szerint egyértelműen tizenegyest kellett volna kapnia a Real Madridnak. Álvaro Arbeloa szerint a bírók „nem most először tévedtek a madridi csapat kárára”.

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat: Trump egy meglepő kérésnek engedve állította le a támadásokat

Váratlan fordulat: Trump egy meglepő kérésnek engedve állította le a támadásokat

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet. A fegyvernyugvás mindaddig érvényben marad, amíg Teherán be nem nyújtja javaslatát, és a tárgyalások le nem zárulnak.

Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

