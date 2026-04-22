A Real Madrid vezére összeesküvést gyanít

Úgy tűnik, trófea nélküli szezont zár a Real Madrid, amely már korábban kiesett a Király Kupából és a Bajnokok Ligájából, míg a bajnokságból ugyan még hét forduló hátra van, de a csapat kilencpontos hátrányban van az éllovas Barcelonával szemben – írja a 24.hu.

Álvaro Arbeloa vezetőedző az Alváres elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kijelentette: „Teljesítményünket tekintve az elmúlt néhány év alapján kijelenthető, hogy van még hova fejlődnünk a bajnokságban. Az elmúlt hónapokban a nagy mérkőzéseken jobban teljesítettünk, mint a kisebb csapatok ellen. Szóval rengeteg javítanivalónk van. De voltak olyan körülmények is, mint a Girona elleni mérkőzés, ami miatt azt kell mondjam, hogy a Real Madridnak könnyebb megnyerni a Bajnokok Ligáját, mint a bajnokságot.”

Ezzel arra utalt, hogy a Girona elleni mérkőzésen Kylian Mbappé földre került a tizenhatoson belül a 88. percben, a szemöldöke is felszakadt a Vitor Reisszel való ütközése nyomán, azonban a játékvezető nem fújt semmit, és a VAR sem jelzett, miközben az edző szerint egyértelműen tizenegyest kellett volna kapnia a Real Madridnak. Álvaro Arbeloa szerint a bírók „nem most először tévedtek a madridi csapat kárára”.