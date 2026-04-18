„Senki nem akarja, hogy Max kilépjen a Forma-1-ből, mert mindannyian élvezzük, hogy ellene versenyezhetünk” – nyilatkozta Russell, aki szerint "természetes" az a fajta frusztráció, amelyről riválisa beszélt a szabálymódosítások nyomán kialakult új F1-es korszak hajnalán.

Verstappen ugyanis az új motorok és versenyautók megjelenése után „antiversenyzésnek" nevezte a mostani F1-et, és azt is kijelentette, hogy az április kényszerszünetben – két futamot töröltek a közel-keleti konfliktus miatt – olyasmivel foglalkozik majd, ami „mosolyt csal" az arcára.

„Érezhető és érthető a feszültsége, ugyanakkor ő már elérte azt, amelyről a legtöbb versenyző csak álmodik, azaz a világbajnoki címet. Van neki négy. Végülis az életében minden versenyző eljut egyszer arra a pontra, amikor felismeri, hogy sokkal többet már nem érhet el a Forma-1-ben" – mondta Russell.

A 28 éves brit pilóta szerint a Red Bull holland versenyzője talán még megpróbálkozhatna különböző rekordot megdöntésével, de Russell úgy látja, hogy riválisa számára ez kevésbé lehet motiváló.

A szintén 28 esztendős holland a hétvégén egy GT3-as Mercedesszel a nürburgringi Nordschleifén indul, amely felkészülés a jövő hónapban ugyanott sorra kerülő 24 órás viadalra.

„Imádnám, ha lenne rá lehetőségem és versenyezhetnék a Nordschleifén" – mondta erről Russell, hozzátéve, hogy egy ilyen élmény bármelyik autóversenyzőnek „mosolyt csalna az arcára”.

Russell a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj megnyerése után Kínában második, Japánban pedig negyedik lett, így az összetett második helyén áll kilencpontos hátrányban éllovas csapattársával, a 19 éves Andrea Kimi Antonellivel szemben. Verstappen csak a kilencedik a vb-pontversenyben.

Az F1-es idény május első hétvégéjén, Miamiban folytatódik.