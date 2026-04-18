2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Max Verstappen, a Red Bull holland címvédõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának idõmérõ edzése elõtt a szuzukai pályán 2026. március 28-án.
„Senki nem akarja” – Tényleg kifelé kacsintgat a Forma-1-ből Max Verstappen

George Russell, a Mercedes Forma-1-es istálló brit versenyzője megértené, ha a négyszeres világbajnok Max Verstappen a szakág új korszakában távozna az F1-ből, ugyanakkor azon sem lepődne meg, ha a holland sztár maradna.

„Senki nem akarja, hogy Max kilépjen a Forma-1-ből, mert mindannyian élvezzük, hogy ellene versenyezhetünk” – nyilatkozta Russell, aki szerint "természetes" az a fajta frusztráció, amelyről riválisa beszélt a szabálymódosítások nyomán kialakult új F1-es korszak hajnalán.

Verstappen ugyanis az új motorok és versenyautók megjelenése után „antiversenyzésnek" nevezte a mostani F1-et, és azt is kijelentette, hogy az április kényszerszünetben – két futamot töröltek a közel-keleti konfliktus miatt – olyasmivel foglalkozik majd, ami „mosolyt csal" az arcára.

„Érezhető és érthető a feszültsége, ugyanakkor ő már elérte azt, amelyről a legtöbb versenyző csak álmodik, azaz a világbajnoki címet. Van neki négy. Végülis az életében minden versenyző eljut egyszer arra a pontra, amikor felismeri, hogy sokkal többet már nem érhet el a Forma-1-ben" – mondta Russell.

A 28 éves brit pilóta szerint a Red Bull holland versenyzője talán még megpróbálkozhatna különböző rekordot megdöntésével, de Russell úgy látja, hogy riválisa számára ez kevésbé lehet motiváló.

A szintén 28 esztendős holland a hétvégén egy GT3-as Mercedesszel a nürburgringi Nordschleifén indul, amely felkészülés a jövő hónapban ugyanott sorra kerülő 24 órás viadalra.

„Imádnám, ha lenne rá lehetőségem és versenyezhetnék a Nordschleifén" – mondta erről Russell, hozzátéve, hogy egy ilyen élmény bármelyik autóversenyzőnek „mosolyt csalna az arcára”.

Russell a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj megnyerése után Kínában második, Japánban pedig negyedik lett, így az összetett második helyén áll kilencpontos hátrányban éllovas csapattársával, a 19 éves Andrea Kimi Antonellivel szemben. Verstappen csak a kilencedik a vb-pontversenyben.

Az F1-es idény május első hétvégéjén, Miamiban folytatódik.

Baleset az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás

Tatabánya környékén baleset történt az M1-esen, és több más akadály is nehezíti a közlekedő autósok dolgát szombat délután - derült ki az Útinform híreiből.

Ukrajna 2026 első felében 25 ezer földi robotrendszert vásárol. Ez a mennyiség a tavalyi beszerzés kétszerese.

Ukrajna 2026 első felében 25 ezer földi robotrendszert vásárol. Ez a mennyiség a tavalyi beszerzés kétszerese.

Tanker reports being 'fired upon' by Iran gunboats as Tehran closes Strait of Hormuz again

The strait was closed after the US and Iran announced its opening on Friday - Tehran says the continued US blockade of its ports is to blame.

