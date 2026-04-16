Kovács Attila: még van esély feljutni a női jégkorong-vb-n

A szerdai mérkőzés sajnos nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a játék képe alapvetően biztató, és a munka, amit a szövetségi kapitány az idei évben elkezdett, annak az egészen erős lenyomata felfedezhető a játékban – mondta Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója az InfoRádióban.

„Összességében a játék képe biztató. Nyilván a hatékonyságunkon javítani kell, sokkal több gólt kellene lőni ahhoz, hogy meccseket tudjunk nyerni. De már a torna előtt is tudtuk, hogy ez a világbajnokság abszolút nem lefutott. Nem csak egy csapattal kell küzdenünk, hanem mint láthatjuk a tabella mostani állásán is, gyakorlatilag fej fej mellett van négy csapat, bárki feljuthat, illetve bárki nagyon szomorú helyzetbe kerülhet, hogy egészen korán el tud szállni az esélye” – tette hozzá.

A sportigazgató szerint még továbbra is van esély a feljutásra, bár nyilván már nem csak a mi kezünkben van a sorsun.

„Nekünk a feladat abszolút adott, a következő két mérkőzést meg kell nyernünk, és akkor tudjuk magunkat olyan helyzetbe helyezni, hogy a többi meccs alakulásától függően fel tudjunk jutni”

– fogalmazott.

Kovács Attila szerint a játékkép, a játékosok hozzáállása abszolút pozitív, sikerült sok szempontból előrébb lépnünk.

„Nyilván mindenkinek új helyzet, hogy ez egy hazai világbajnokság, és szerencsére viszonylag sok néző előtt tudják megmutatni magukat a lányok. Vannak olyan periódusok, amikor látszik a játékunkban, hogy egy picit talán túlságosan izgatottak vagyunk különböző helyzetekben, de ettől függetlenül abszolút pozitív a játék képe és a hozzáállásuk” – fogalmazott..

Ma este a férfiaké a főszerep egy felkészülési mérkőzésen a világbajnokság előt, de nem Káposztásmegyeren, hanem a Megyeri úton, és a lengyel válogatott az ellenfél.

Nyilván ez egy fontos állomása a felkészülésnek – mondta Kovács Attila, aki szerint viszonylag sok mérkőzést játszunk a felkészülés alatt. „A tavalyi Veletek Bárhova Turné nem csak szűken tekintve sportszakmai szempontból, hanem marketingszempontból is egy kiemelten jó projekt volt, és szerettük volna folytatni ezt az utat. Ma a lengyelek ellenn alapvetően esélyesként kezdjük a meccset, de szeretnénk építkezni és felkészülni a további, magasabb színvonalú mérkőzésekre, mint például Svájc ellen, ahova hamarosan utazunk. Sok olyan sportolónk van, akinek a klubszezonja nemrég ért véget, így lehetőségünk van olyan fiatalokat is kipróbálni, akik eddig csak akár az U25-ös válogatottban tudták megmutatni magukat” – Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.