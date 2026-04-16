A magyar válogatott tagjai a Magyarország-Olaszország nõi jégkorong világbajnoki felkészülési mérkõzés végén a fõvárosi Vasas Jégcentrumban 2026. április 9-én. A magyar csapat 2-0-ra nyert.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kovács Attila: még van esély feljutni a női jégkorong-vb-n

A magyar női jégkorong-válogatott 2-0-ra kikapott Szlovákiától a káposztásmegyeri női jégkorong divízió I/A-világbajnokság harmadik fordulójában, de még van némi esélye a feljutásra. Az InfoRádió Kovács Attilát, a magyar szövetség sportigazgatóját kérdezte.

A szerdai mérkőzés sajnos nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a játék képe alapvetően biztató, és a munka, amit a szövetségi kapitány az idei évben elkezdett, annak az egészen erős lenyomata felfedezhető a játékban – mondta Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója az InfoRádióban.

„Összességében a játék képe biztató. Nyilván a hatékonyságunkon javítani kell, sokkal több gólt kellene lőni ahhoz, hogy meccseket tudjunk nyerni. De már a torna előtt is tudtuk, hogy ez a világbajnokság abszolút nem lefutott. Nem csak egy csapattal kell küzdenünk, hanem mint láthatjuk a tabella mostani állásán is, gyakorlatilag fej fej mellett van négy csapat, bárki feljuthat, illetve bárki nagyon szomorú helyzetbe kerülhet, hogy egészen korán el tud szállni az esélye” – tette hozzá.

A sportigazgató szerint még továbbra is van esély a feljutásra, bár nyilván már nem csak a mi kezünkben van a sorsun.

„Nekünk a feladat abszolút adott, a következő két mérkőzést meg kell nyernünk, és akkor tudjuk magunkat olyan helyzetbe helyezni, hogy a többi meccs alakulásától függően fel tudjunk jutni”

– fogalmazott.

Kovács Attila szerint a játékkép, a játékosok hozzáállása abszolút pozitív, sikerült sok szempontból előrébb lépnünk.

„Nyilván mindenkinek új helyzet, hogy ez egy hazai világbajnokság, és szerencsére viszonylag sok néző előtt tudják megmutatni magukat a lányok. Vannak olyan periódusok, amikor látszik a játékunkban, hogy egy picit talán túlságosan izgatottak vagyunk különböző helyzetekben, de ettől függetlenül abszolút pozitív a játék képe és a hozzáállásuk” – fogalmazott..

Ma este a férfiaké a főszerep egy felkészülési mérkőzésen a világbajnokság előt, de nem Káposztásmegyeren, hanem a Megyeri úton, és a lengyel válogatott az ellenfél.

Nyilván ez egy fontos állomása a felkészülésnek – mondta Kovács Attila, aki szerint viszonylag sok mérkőzést játszunk a felkészülés alatt. „A tavalyi Veletek Bárhova Turné nem csak szűken tekintve sportszakmai szempontból, hanem marketingszempontból is egy kiemelten jó projekt volt, és szerettük volna folytatni ezt az utat. Ma a lengyelek ellenn alapvetően esélyesként kezdjük a meccset, de szeretnénk építkezni és felkészülni a további, magasabb színvonalú mérkőzésekre, mint például Svájc ellen, ahova hamarosan utazunk. Sok olyan sportolónk van, akinek a klubszezonja nemrég ért véget, így lehetőségünk van olyan fiatalokat is kipróbálni, akik eddig csak akár az U25-ös válogatottban tudták megmutatni magukat” – Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

Koszt és kvártély a felnőtt gyerekednek? A szakértők szerint ezt a dolgot azonnal tisztázni kell, mielőtt nagy baj lesz

A Z generációs fiatalok többsége továbbra is a szüleire támaszkodik anyagilag, legyen szó készpénzről, lakhatásról vagy egyéb segítségnyújtásról, a Wells Fargo friss felmérése szerint. Mindez már a szülők pénzügyi helyzetét is jelentősen megterheli, a szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy a családon belüli anyagi támogatást tudatosan érdemes kezelni - számolt be a CNBC.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne Rubovszky Rita oktatási miniszteri kinevezésével.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne Rubovszky Rita oktatási miniszteri kinevezésével.

US defence secretary warns Iran to 'choose wisely' as he gives update on war

In a press conference at the Pentagon, Pete Hegseth says the US has the forces to restart combat operations in Iran if it doesn't agree to a deal.

