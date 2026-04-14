Élvonalbeli amerikai kosárcsapat draftolt magyar játékost

Rátkai Eszter játékjogát lefoglalta az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) szereplő Phoenix Mercury.

Az NKA Universitas PEAC 19 éves irányítóját a harmadik kör 12. választásával szerezte meg az arizonai gárda. A fiatal magyar kosaras a nyolc kiválasztott európai közül volt az egyik.

A háromszoros bajnok Phoenix az előző szezonban a Nyugati főcsoport második helyén végzett, s végül a nagydöntőig menetelt, amelyben alulmaradt a Las Vegas Aces csapatával szemben. A legutóbbi kiírásban Kathryn Westbeld személyében már volt magyar állampolgársággal rendelkező játékosa az együttesnek.

„Hálás vagyok a lehetőségért, Phoenix! Nagyon sok munka van e mögött... de ez még csak a kezdet” – írta a közösségi médiában Rátkai Eszter.

A WNBA történetében korábban négy magyart draftoltak, 1999-ben Nagy Andreát a Washington Mystics, Iványi Dalmát a Utah Starzz, 2003-ban Ujhelyi Petrát ugyancsak a Phoenix Mercury, 2023-ban pedig Juhász Dorkát Minnesota Lynx választotta ki.