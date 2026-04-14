2026. április 14. kedd Tibor
Sopron, 2026. április 5.Rátkai Eszter, a Pécs (b) és Moore Marshay Anise, a BEAC játékosa a Killik László nõi kosárlabda Magyar Kupa harmadik helyéért játszott ELTE BEAC Újbuda - NKA Universitas Pécs mérkõzésen a soproni Novomatic Arénában 2026. április 5-én.
Nyitókép: MTI/Tóth Zsombor

Élvonalbeli amerikai kosárcsapat draftolt magyar játékost

Infostart / MTI

Rátkai Eszter már az ötödik magyar női játékos, akit kiszemelt magának egy neves kosárlabda-csapat.

Rátkai Eszter játékjogát lefoglalta az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) szereplő Phoenix Mercury.

Az NKA Universitas PEAC 19 éves irányítóját a harmadik kör 12. választásával szerezte meg az arizonai gárda. A fiatal magyar kosaras a nyolc kiválasztott európai közül volt az egyik.

A háromszoros bajnok Phoenix az előző szezonban a Nyugati főcsoport második helyén végzett, s végül a nagydöntőig menetelt, amelyben alulmaradt a Las Vegas Aces csapatával szemben. A legutóbbi kiírásban Kathryn Westbeld személyében már volt magyar állampolgársággal rendelkező játékosa az együttesnek.

„Hálás vagyok a lehetőségért, Phoenix! Nagyon sok munka van e mögött... de ez még csak a kezdet” – írta a közösségi médiában Rátkai Eszter.

A WNBA történetében korábban négy magyart draftoltak, 1999-ben Nagy Andreát a Washington Mystics, Iványi Dalmát a Utah Starzz, 2003-ban Ujhelyi Petrát ugyancsak a Phoenix Mercury, 2023-ban pedig Juhász Dorkát Minnesota Lynx választotta ki.

Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Az ukrán erők visszavonulnak a Szumi megyei Miropilszke közelében, a személyes állomány megóvásának érdekében. Kiemelték, hogy megakadályozták a térségben az orosz csapatok erőteljesebb előrenyomulását. Az orosz rakétákkal és drónokkal támadták a Fekete-tenger közelében található Odesszát és annak környékét. A távolabbi Izmajilban is robbanásokat hallottak. A jelentések szerint civil járművek semmisültek meg, valamint móló, busz és személygépkocsi is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Láthatatlan csapda felezi le a magyar nők nyugdíját: rengeteg pénzt veszítenek emiatt életük végére

A nők nyugdíja nem azért alacsonyabb, mert kevesebbet dolgoznának, hanem mert életpályájukat végig olyan tényezők kísérik, amelyek rendszerszinten csökkentik a keresetüket.

US-sanctioned ships pass Strait of Hormuz as China calls Trump's blockade 'dangerous'

At least two ships have visited Iranian ports while two are linked to China. The US previously said it would stop vessels travelling to or from Iran.

