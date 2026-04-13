Sportágtörténelmi úszó országos bajnokság jön – de miért pont Sopronban?

Ez lesz az első olyan bajnokság a magyar úszósport történetében, amikor a világversenyek mintájára zajlanak a versenyszámok, tehát előfutam, középdöntő és döntő is lesz – tudta meg a szerdától vasárnapig zajló úszó országos bajnoksággal kapcsolatban az InfoRádió Sós Csaba szövetségi kapitánytól. Ez azt jelenti, hogy a bajnoknak háromszor kell úszni a győzelemért.

De miért? A kapitány szerint sok oka van.

„A legutóbbi világbajnokságon már nagyon kiütközött, hogy azok, akik itthon készülnek a világversenyre, az előfutamban csúcsformában és jól szerepelnek, a középdöntőben esetleg már gyengébben, és ha döntőbe bejutnak, ott úsznak a leggyengébben. Amikor ezzel ellentétes példa van, a mögött az van, hogy

sok verseny van, amelyen részt vesznek, és ebben a lebonyolítási formában úsznak”

– érvelt.

Ezért aztán ötnapos lesz az országos bajnokság, a korábban megszokott négy naphoz képest hosszabb a program, hogy mindenre legyen idő; gyorsúszásban most már hat versenyszám van (50, 100, 200, 400, 800, 1500 méter), a váltókkal és más versenyszámokkal együtt bármennyire is „ügyeskedett” a szervezés, nem tudta négy napra kihozni, még úgy sem, hogy egyes hosszabb egyéni számokban és váltókban „csak” előfutam és döntő van.

A versenyzők Párizsban most egy kisebb versenyen tesztelték az Eb-medencét, így edzőtábor helyett ezzel hangoltak a soproni viadalra és a későbbi nagyobb feladatokra, de Sós Csaba szerint tavasszal egy ilyen verseny jó képet ad legalább arról, hol tart a felkészülés; „nyilván nem ilyenkor úsznak csúcsformában, és a tavasznak sem ez a fő versenye, de

direkt ezért mentünk Párizsba, mert abban az uszodában volt a verseny, ahol az Európa-bajnokságot rendezik.

Tapasztalt úszóknál is nehéz ezt még ma is megmagyarázni, hogy miért, de nagyon sokat jelent, ha valaki már ismeri azt a medencét, ahol úsznia kell”.

A soproni helyszínválasztást is megmagyarázta; ismert, az ország legjobb uszodája Budapesten van, a 2017-es világbajnoksággal debütált az úszóvilág számára.

„Az olimpia évében ott szoktuk rendezni, ez a szokás, de nyilvánvalóan azokba a vidéki bázisokba, ahol új vagy viszonylag új uszoda van, igyekszünk a sportágat elvinni. Sopronban sem régen adták át a teljesen megújult olyan versenyuszodát, ahol legalább ifjúsági Európa-bajnokságot lehet rendezni. Nagy érdeklődéssel várom.”

Ígérte, a nemzetközi szintű ob-n klasszis versenyzőket fognak látni, akikhez nagyon közel állnak; aki kilátogat, annak sok öröme lesz az úszókban.