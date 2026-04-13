Soproni uszoda
Nyitókép: Hajdu Laszlo / Lőver uszoda hivatalos oldala, Facebook

Sportágtörténelmi úszó országos bajnokság jön – de miért pont Sopronban?

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Szerdától vasárnapig Sopronban rendezik az úszók országos bajnokságát. A sportág legnagyobb hazai eseményéről Sós Csaba szövetségi kapitány beszélt az InfoRádióban.

Ez lesz az első olyan bajnokság a magyar úszósport történetében, amikor a világversenyek mintájára zajlanak a versenyszámok, tehát előfutam, középdöntő és döntő is lesz – tudta meg a szerdától vasárnapig zajló úszó országos bajnoksággal kapcsolatban az InfoRádió Sós Csaba szövetségi kapitánytól. Ez azt jelenti, hogy a bajnoknak háromszor kell úszni a győzelemért.

De miért? A kapitány szerint sok oka van.

„A legutóbbi világbajnokságon már nagyon kiütközött, hogy azok, akik itthon készülnek a világversenyre, az előfutamban csúcsformában és jól szerepelnek, a középdöntőben esetleg már gyengébben, és ha döntőbe bejutnak, ott úsznak a leggyengébben. Amikor ezzel ellentétes példa van, a mögött az van, hogy

sok verseny van, amelyen részt vesznek, és ebben a lebonyolítási formában úsznak”

– érvelt.

Ezért aztán ötnapos lesz az országos bajnokság, a korábban megszokott négy naphoz képest hosszabb a program, hogy mindenre legyen idő; gyorsúszásban most már hat versenyszám van (50, 100, 200, 400, 800, 1500 méter), a váltókkal és más versenyszámokkal együtt bármennyire is „ügyeskedett” a szervezés, nem tudta négy napra kihozni, még úgy sem, hogy egyes hosszabb egyéni számokban és váltókban „csak” előfutam és döntő van.

A versenyzők Párizsban most egy kisebb versenyen tesztelték az Eb-medencét, így edzőtábor helyett ezzel hangoltak a soproni viadalra és a későbbi nagyobb feladatokra, de Sós Csaba szerint tavasszal egy ilyen verseny jó képet ad legalább arról, hol tart a felkészülés; „nyilván nem ilyenkor úsznak csúcsformában, és a tavasznak sem ez a fő versenye, de

direkt ezért mentünk Párizsba, mert abban az uszodában volt a verseny, ahol az Európa-bajnokságot rendezik.

Tapasztalt úszóknál is nehéz ezt még ma is megmagyarázni, hogy miért, de nagyon sokat jelent, ha valaki már ismeri azt a medencét, ahol úsznia kell”.

A soproni helyszínválasztást is megmagyarázta; ismert, az ország legjobb uszodája Budapesten van, a 2017-es világbajnoksággal debütált az úszóvilág számára.

„Az olimpia évében ott szoktuk rendezni, ez a szokás, de nyilvánvalóan azokba a vidéki bázisokba, ahol új vagy viszonylag új uszoda van, igyekszünk a sportágat elvinni. Sopronban sem régen adták át a teljesen megújult olyan versenyuszodát, ahol legalább ifjúsági Európa-bajnokságot lehet rendezni. Nagy érdeklődéssel várom.”

Ígérte, a nemzetközi szintű ob-n klasszis versenyzőket fognak látni, akikhez nagyon közel állnak; aki kilátogat, annak sok öröme lesz az úszókban.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

