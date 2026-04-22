Óriási a baj a Chelsea-nél

A Chelsea-nek a 40. percig nem volt kapura lövése, viszont sorozatosan hibákat követett el a védekezésben. és védekezésben is hajlamosak voltak a hibákra. Már a 3. perctől hátrányban volt, az 56. percben kapott aztán még egyet, ami valójában eldöntötte a mérkőzést, aztán a 91. percben egy harmadikat.

A Chelsea xG-je a Brighton elleni első félidőben (0,04) alacsonyabb volt, mint az előző menedzser, Enzo Maresca 114 félideje közül bármelyiken.

A csapat a hetedik helyen áll a Premier League tabelláján, hétpontos hátrányban az ötödik (s még minden bizonnyal BL-induló) Liverpool mögött. Mi több: a vesztett pontokat tekintve csak a tizedik, hiszen az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott csapatok közül a Brentford és a Bournemouth vele azonos pontszámmal áll, s az Evertonnak is csak eggyel van kevesebb.

A Chelsea úgy veszítette el a legutóbbi öt bajnoki mérkőzését, hogy egyetlen gólt sem szerzett, ilyenre 1912 novembere óta nem akadt példa. Összességében az ötmeccses vereségsorozata a leghosszabb a Premier League-ben, 1993 novembere óta.

Az elmúlt öt fordulóban mutatott eredménytelenség (nulla pont) alulmúlhatatlan, de a legutóbbi kilenc meccset tekintve is kizárólag a kétpontos Tottenham mérlege gyengébb.

„A játék minden aspektusában elfogadhatatlan volt, elfogadhatatlan a hozzáállásunk is” – mondta a mérkőzés után Liam Rosenior. Hozzátette: „Én folyamatosan védem a játékosokat, de a mai teljesítmény védhetetlen. A kapott gólok módja, a vesztes párharcok száma, a csapat intenzitásának hiánya. Valaminek drasztikusan meg kell változnia most azonnal.”

Egyre több kérdés vetődik fel azzal kapcsolatban, hogy maradhat-e a posztján az angol edző. Utolsó esélye a szezon megmentésére a vasárnapi FA-kupa elődöntő lesz, a Leeds United ellen, a Wembleyben.

A Brighton elleni mérkőzés nagy részében a szurkolók a vezetőség ellen tüntettek, miközben a korábbi tulajdonos, Roman Abramovics nevét is skandáltak. Ám ez volt azonban az első alkalom, hogy maga Rosenior vált a szurkolók haragjának célpontjává.

A többség ma már úgy gondolja, óriási hiba volt Enzo Maresca elengedése. Az olasz edzővel a Chelsea 2025 tavaszán megnyerte a Konferencia-ligát és a klubvilágbajnokságot is.