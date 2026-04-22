2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Nyitókép: unsplash.com

Óriási a baj a Chelsea-nél

A Chelsea – a játék képe alapján is – megsemmisítő, 3–0-s vereséget szenvedett a Premier keddi játéknapján a Brightontól. Liam Rosenior, a Kékek vezetőedzője először volt kénytelen szembesülni a szurkolók dühös kiabálásaival.

A Chelsea-nek a 40. percig nem volt kapura lövése, viszont sorozatosan hibákat követett el a védekezésben. és védekezésben is hajlamosak voltak a hibákra. Már a 3. perctől hátrányban volt, az 56. percben kapott aztán még egyet, ami valójában eldöntötte a mérkőzést, aztán a 91. percben egy harmadikat.

A Chelsea xG-je a Brighton elleni első félidőben (0,04) alacsonyabb volt, mint az előző menedzser, Enzo Maresca 114 félideje közül bármelyiken.

A csapat a hetedik helyen áll a Premier League tabelláján, hétpontos hátrányban az ötödik (s még minden bizonnyal BL-induló) Liverpool mögött. Mi több: a vesztett pontokat tekintve csak a tizedik, hiszen az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott csapatok közül a Brentford és a Bournemouth vele azonos pontszámmal áll, s az Evertonnak is csak eggyel van kevesebb.

A Chelsea úgy veszítette el a legutóbbi öt bajnoki mérkőzését, hogy egyetlen gólt sem szerzett, ilyenre 1912 novembere óta nem akadt példa. Összességében az ötmeccses vereségsorozata a leghosszabb a Premier League-ben, 1993 novembere óta.

Az elmúlt öt fordulóban mutatott eredménytelenség (nulla pont) alulmúlhatatlan, de a legutóbbi kilenc meccset tekintve is kizárólag a kétpontos Tottenham mérlege gyengébb.

„A játék minden aspektusában elfogadhatatlan volt, elfogadhatatlan a hozzáállásunk is” – mondta a mérkőzés után Liam Rosenior. Hozzátette: „Én folyamatosan védem a játékosokat, de a mai teljesítmény védhetetlen. A kapott gólok módja, a vesztes párharcok száma, a csapat intenzitásának hiánya. Valaminek drasztikusan meg kell változnia most azonnal.”

Egyre több kérdés vetődik fel azzal kapcsolatban, hogy maradhat-e a posztján az angol edző. Utolsó esélye a szezon megmentésére a vasárnapi FA-kupa elődöntő lesz, a Leeds United ellen, a Wembleyben.

A Brighton elleni mérkőzés nagy részében a szurkolók a vezetőség ellen tüntettek, miközben a korábbi tulajdonos, Roman Abramovics nevét is skandáltak. Ám ez volt azonban az első alkalom, hogy maga Rosenior vált a szurkolók haragjának célpontjává.

A többség ma már úgy gondolja, óriási hiba volt Enzo Maresca elengedése. Az olasz edzővel a Chelsea 2025 tavaszán megnyerte a Konferencia-ligát és a klubvilágbajnokságot is.

Beindul a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaca? Összefogtak a nagyok

Stratégiai együttműködést indított a DSV a Microsofttal, a United Airlinesszal és a Phillips 66-tal annak érdekében, hogy jelentősen bővüljön a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaci felhasználása. A megállapodás keretében akár 11 millió gallon, azaz 41,6 millió liter SAF (Sustainable Aviation Fuel, azaz fenntartható repülőgép-üzemanyag) állhat rendelkezésre, ami a hagyományos kerozinhoz képest mintegy 100 ezer tonnával csökkentheti az üvegházhatású gázok teljes életciklusra vetített kibocsátását - áll a DSV közleményében.

Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt - aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat

A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

