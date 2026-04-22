Infostart.hu
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Szerhij Rebrov, a Ferencváros ukrán vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga csoportkörében a bolgár Ludogorec ellen játszott mérkőzésen a fővárosi Groupama Arénában 2019. október 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Nem marad az ukrán válogatott élén Szerhij Rebrov

Lemondott, miután a vb-szereplés kapujában a csapat elbukott.

Szerhij Rebrov lemondott az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután a nemzeti csapatnak nem sikerült kijutnia az idei világbajnokságra.

A 2018 és 2021 között a Ferencvárosnál dolgozó és a zöld-fehérekkel háromszor is bajnok szakember távozását az ukrán szövetség jelentette be.

Az 51 éves Rebrov 2023 júniusában vette át az ukrán válogatott irányítását. Vezetése alatt a csapat kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol negyedik lett a csoportjában Belgium, Szlovákia és Románia mögött. A 2026-os világbajnoki selejtezőkben Ukrajna – amely Franciaországgal, Izlanddal és Azerbajdzsánnal volt egy csoportban - négyesében a második helyen végzett, így bejutott a március végi rájátszásba, ahol az elődöntőben 3-1-re kikapott Svédországtól.

Klubedzőként Rebrov a Dinamo Kijevnél a szaúdi al-Ahlinál és az egyesült arab emírségekbeli al-Ainnál is dolgozott, játékosként pedig szerepelt a szovjet, az ukrán, az angol, a török és az orosz bajnokságban.

Az ukrán válogatott a magyar nemzeti együttessel kétszer is összecsap majd az ősszel a Nemzetek Ligája B osztályában.

2026.04.22. szerda, 18:00
Beindul a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaca? Összefogtak a nagyok

Stratégiai együttműködést indított a DSV a Microsofttal, a United Airlinesszal és a Phillips 66-tal annak érdekében, hogy jelentősen bővüljön a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaci felhasználása. A megállapodás keretében akár 11 millió gallon, azaz 41,6 millió liter SAF (Sustainable Aviation Fuel, azaz fenntartható repülőgép-üzemanyag) állhat rendelkezésre, ami a hagyományos kerozinhoz képest mintegy 100 ezer tonnával csökkentheti az üvegházhatású gázok teljes életciklusra vetített kibocsátását - áll a DSV közleményében.

Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt - aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat

A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

