Nem marad az ukrán válogatott élén Szerhij Rebrov

Szerhij Rebrov lemondott az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután a nemzeti csapatnak nem sikerült kijutnia az idei világbajnokságra.

A 2018 és 2021 között a Ferencvárosnál dolgozó és a zöld-fehérekkel háromszor is bajnok szakember távozását az ukrán szövetség jelentette be.

Az 51 éves Rebrov 2023 júniusában vette át az ukrán válogatott irányítását. Vezetése alatt a csapat kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol negyedik lett a csoportjában Belgium, Szlovákia és Románia mögött. A 2026-os világbajnoki selejtezőkben Ukrajna – amely Franciaországgal, Izlanddal és Azerbajdzsánnal volt egy csoportban - négyesében a második helyen végzett, így bejutott a március végi rájátszásba, ahol az elődöntőben 3-1-re kikapott Svédországtól.

Klubedzőként Rebrov a Dinamo Kijevnél a szaúdi al-Ahlinál és az egyesült arab emírségekbeli al-Ainnál is dolgozott, játékosként pedig szerepelt a szovjet, az ukrán, az angol, a török és az orosz bajnokságban.

Az ukrán válogatott a magyar nemzeti együttessel kétszer is összecsap majd az ősszel a Nemzetek Ligája B osztályában.