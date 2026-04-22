2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Selective focus shooting on hand of Businessman giving pen to Partnership to sign contract agreement in document
Nyitókép: Getty Images/ wera Rodsawang

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Infostart

Kormányváltások idején gyakran felmerül bizonyos tisztségviselők elmozdításának igénye.

Magyar Péter Tisza-elnök április 12-i győzelmi beszédében megismételte, hogy azoknak a közjogi méltóságoknak, akik a rendszer részei, tartóoszlopai, bábjai voltak, távozniuk kell a közéletből. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, a Kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság elnökét, az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és a Médiahatóság vezetőjét. Április 20-án a Tisza Párt frakcióülése után már határidőt is szabott erre, melyet május 31-ben állapított meg, ellenkező esetben a tiszás képviselők kétharmadukkal módosítják az Alkotmányt és leváltják őket.

Ezzel kapcsolatban az Index megnézte, Orbán Viktor most leköszönő miniszterelnök korábban hasonló helyzetben – kormányváltáskor, kétharmados felhatalmazással – milyen lépéseket tett.

Erős legitimációjuk tudatában mindketten különlegesnek minősítették a győzelmüket: Orbán Viktor 2010 áprilisában fülkeforradalomról, Magyar Péter 2026 áprilisában rendszerváltásról beszélt. A nyolc évi baloldali-liberális kormányzás (Medgyessy-, Gyurcsány és Bajnai-kormány) után hatalomra jutó második Orbán-kormány a kétharmados parlamenti többség birtokában nem mozdított el hivatalban lévő vezető közjogi tisztségviselőt. Az egyetlen kivétel Baka András volt, akit kormányra kerülésük után másfél évvel „szerveztek ki” a Legfelsőbb Bíróság éléről – írta a lap.

Sólyom László köztársasági elnök: kitöltötte ötéves mandátumát, utóda 2010 augusztusában Schmitt Pál lett.

Kovács Tamás legfőbb ügyész 2010 decemberében, 70 éves korának betöltésével távozott. Őt korábban a kormány kritizálta: 2009 márciusában, az MSZP tisztújító kongresszusán Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök kijelentette: „Az állam egyes intézményei, különösen a bíróságok és az ügyészségek bizonyos döntései azt az érzést keltik, hogy a döntéshozók egy része a Fidesz érdekei, kimondott vagy sugallt elvárásai szerint járnak el.” A vádat Kovács visszautasította. 2010-ben Polt Pétert választották meg legfőbb ügyésznek.

Kovács Árpád számvevőszéki elnök mandátuma 2009 decemberében járt le, de az Országgyűlés a politikai pártok közötti megegyezés hiánya miatt nem tudott időben új elnököt választani. Távozása után az intézményt ideiglenesen a főtitkár irányította, ugyanis a két alelnöki tisztség is évek óta betöltetlen volt. Az új Országgyűlés 2010. június 28-án Domokos Lászlót választotta meg ÁSZ-elnöknek.

Simor András a jegybank élén kitöltötte 2013. márciusáig szóló mandátumát, bár többször is felszólították távozásra. A legsúlyosabb érv a bankár ciprusi offshore cége volt, amely miatt a Fidesz „offshore-lovagnak” bélyegezte, és kijelentette, hogy méltatlanná vált a jegybank vezetésére. Simorra és más állami vezetőkre fizetéskorlátozást szabtak ki (az ő juttatását havi bruttó 8,3 millió forintról kétmillió forintra csökkentették).

Alkotmánybíróság: itt személyi átalakításokat hajtott végre az új Fidesz-kormány. A posztján maradt az elnök, a két, 2010 júliusban megüresedett helyre Bihari Mihályt és Stumpf Istvánt választotta meg a kétharmados Fidesz-kormány. Egy évre rá a testület létszámát 11-ről 15 főre növelték, ami részben visszanyúlás volt az 1989-es törvényhez (ám az akkori szabályozás szerint három egymás utáni parlamentnek kellett volna megszavaznia az 5-5-5 bírót). 2011. szeptember 1-jei hatállyal megválasztották a kormány által támogatott öt új alkotmánybírót: Balsai Istvánt, Dienes-Oehm Egont, Pokol Bélát, Szalay Pétert és Szívós Máriát.

A második Orbán-kormány eltávolította viszont mandátumának lejárta előtt a pozíciójából Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság elnökét 2012. január 1-jével, a főbíró ugyanis nyíltan tiltakozott a bírák korai nyugdíjazása és a bírósági rendszer átalakítása ellen. Úgy tudták leváltani, hogy új feltételt támasztottak a Kúria elnökével szemben: azt, hogy ötéves bírói szolgálati jogviszonnyal kell rendelkeznie, de ebbe nem számított bele a nemzetközi bíróságon eltöltött idő. (És hogy kivédjék az esetleges alkotmánybírósági vétót, az elmozdításáról szóló szabályt az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló törvénybe írták be.)

Korábbi munkahelye, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (ahol 17 évet dolgozott) évekkel később helyt adott Baka indítványának, és megállapította, hogy a főbírói tisztségről leváltása sértette a tisztességes eljáráshoz és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát. A nemzetközi bíróság döntése szerint a magyar államnak 100 ezer eurót, és annak kamatait kellett végül megfizetnie.

Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon

Az Otthon Start lakáshitelének törlesztőrészlete esetenként alacsonyabb, mint az albérleti díj, és ha emellett a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen logikus döntés, hogy inkább vesz egy lakást az érintett személy, minthogy ugyanannyi pénzért béreljen egy ingatlant – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője hozzátette: minél magasabb a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról.
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
Surányi: romokban a költségvetés, az elmúlt 16 év legyalulta az ország növekedési lehetőségeit

Magyarországon jelenleg nincs makrogazdasági válság, a költségvetés azonban romokban hever. A potenciális növekedés évi 1 százalék körülire apadt, miközben az oktatás, az egészségügy és a kutatás-fejlesztés is súlyosan alulfinanszírozott – vázolta a hazai gazdaság állapotát Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Szabó László, a HOLD Alapkezelő alapítója szerint az elmúlt 16 év legfőbb tanulsága, hogy a rendkívüli állami hatalomkoncentráció nem hozott érdemi előnyt a régiós versenytársakkal szemben. Emellett a kormányzati hitelesség elvesztése súlyos gazdasági következményekkel járt. A szakértők úgy vélik, a választást követő piaci eufória és a megelőlegezett befektetői bizalom csak akkor marad tartós, ha az új kormány hiteles és bátor költségvetési programot hirdet. A magyar gazdaság kilátásairól, a jegybanki együttműködésről, az elfojtott inflációról és az adórendszer mítoszairól a Portfolio Checklist Extra keddi adásában esett szó.

Nagy dobásra készül Magyar Péter: olyasmit húzna meg, ami Orbánnak sem jött össze

Egy Benelux-szerű szövetség lehet a kulcs: több ország összehangolt fellépése növelheti az alkupozíciót Brüsszelben.

Third ship attacked in Strait of Hormuz after Trump extends Iran ceasefire

The first vessel was fired at by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), the UKMTO says. A report in Iran says the IRGC also hit the other two ships.

2026. április 22. 11:41
Megvan a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere
2026. április 22. 11:24
Matolcsy György szerint megalapozatlanok az őt ért vádak
