2026. április 21. kedd Konrád
Csizmadia Ervin a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

Csak jobboldali pártok jutottak az Országgyűlésbe. Ugyan a Fidesz a kampányában balliberális pártnak definiálta a Tisza Pártot, ez azonban semmilyen szempontból nem állja meg a helyét, bár érthető, hogy miért csinálták ezt. Azért, mert a Fidesz azt akarta bizonyítani, hogy a régi balliberális elit akar visszatérni a Tisza Párt képében. Tehát globalisták, európai multinacionális cégek képviselői és így tovább, akik 2010 előtt is meghatározták a magyar politikát – mutatott rá InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

„Ennek szerintem nagyon csekély az igazságtartalma, ugyanakkor természetesen a Tisza is tett azért, hogy ez a kétértelműség fennmaradjon azzal kapcsolatban, hogy ő milyen is, mégpedig azáltal, hogy a párt semmilyen kártyáját nem játszotta ki a választási kampányban. Ha jobban belegondolunk, akkor ez a párt a pártvezetőn kívül semmit nem árult el magáról. És hogyha a Fidesznél azt mondtam, hogy tudatosság abban, hogy balliberálisnak definiálja a pártot, akkor itt is egy teljes tudatosságról van szó. Ezt a kampányt a magyar pártok úgy vívták meg, hogy a kihívó ideológia arcéle tudatosan el volt rejtve, el volt mosva annak érdekében, hogy semmilyen támadási felületet, vagy nagyon kicsi támadási felületet adjon maga ellen. Ugyanis ez már nem ugyanaz a játéktér, mint amikor Magyar Péter úgymond csőbe húzásának a különböző eseteiről volt szó, amit a Fidesz nagyon sokszor kipróbált, mindenféle eszközzel megpróbálták lejáratni. Ugyanis hogyha bármelyik Tisza-képviselő a nagyközönség elé odaáll és beszélni kezd, az már egy komoly támadási felület lett volna, nem lehetett megengedni. Azt a képet kellett fenntartani a pártról, hogy ez a párt képes Orbán Viktor rendszerének megdöntésére. Ez az egy játszott szerepet, semmi más.

Szükségtelen volt tulajdonképpen az, hogy a Tisza bármelyik politikusa beszéljen.

Fölösleges volt, bőven elég volt a győzelemhez az, hogy tehát ezt a képet fenntartsák” – értékelt Csizmadia Ervin.

A magyar politikatörténetben ilyen „információhiányra” nem akad példa. A Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója szerint ennek az a magyarázata, hogy a magyar pártpolitika mindig sokpártrendszerű volt, azaz létezett egy nagy kormánypárt és mellette sok kis ellenzéki.

„Ez viszont egy magyar történelmi unikum, hogy a nagy kormánypárt mellett egy nagy ellenzéki párt lép a színre, és a nagy ellenzéki párttól lehet remélni azt, amit a sok kicsitől nem lehetett” – emelte ki, hozzátéve, hogy a mondanivaló elrejtése abból következett, hogy biztosítsák, hogy ez a nagy párt ott lesz a versenyben, és ezt a versenyt a végén meg is nyerheti.

A 2026-os országgyűlési választások eredményéhez hozzájárult még a megváltozott köztér, a közösségi média is, ami „pokolian jól” szolgálta azt, hogy egy újfajta modellt hoztak be a magyar politikába a tiszások. Vagyis az információk elrejtése nem lett volna elég, hogyha nincs egy nagyon széles, nagyon jól megszervezett informális, értelmiségi és nem értelmiségi kör, és nincs ehhez kapcsolódóan egy nagyon széles társadalmi háttér, ami emögött a párt mögött kialakult – fogalmazott Csizmadia Ervin, aki szerint ezért lett sikertelen a Fidesz kísérlete például arra, hogy a digitális polgári körökkel rekontrázzon.

„A dolog lényege az volt, hogy nemcsak új típusú fórumok jöttek be a politikaformálásba, hanem új típusú cselekvésmódok is. Ugyanis a Fidesz odáig eljutott, hogy ő is szervezzen ilyen-olyan-amolyan köröket, de azoknak a feladata majdnem olyan volt, mintha a hagyományos politikai térben lettek volna, ezek közismert szereplői voltak politikusok és politikaközeli jobboldali megmondóemberek, de nem volt az egésznek egy új típusú hálózatépítésre szolgáló tulajdonsága vagy sajátossága” – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

