A pletykás Figaro okozta a Chelsea vesztét Brightonban

Kiszivárgott, hogy a különleges frizurájáról (is) világhírű spanyol balhátvéd Marc Cucurella fodrásza órákkal a mérkőzés kezdete előtt kiposztolta a közösségi médiában, hogy a Chelsea két kulcsjátékosa, Cole Palmer és João Pedro nem játszik majd. Mindez jóval az előtt történt, hogy a hivatalos jegyzőkönyvbe beírták volna a neveket az Amex Stadionban.

A szivárogtatás a @Rileyegles_ X fiókból származott, amely állítólag Cucurella fodrászáé. A pletykás Figaro ezt írta: „Palmer és João Pedro is megsérült ma este. Íme, exkluzív üzenet neked.”

A bejegyzést egy hajvágás közben készült fejfotó kíséretében osztották meg, állítólag Cucurelláé, bár a védő arca nem volt látható.

Az információ egyébként helytállónak bizonyult, mivel Palmer combhajlító izomproblémák miatt kihagyta a mérkőzést, Pedro pedig nem épült fel a sérüléséből. Az incidenst követően a @Rileyegles_ fiókot és az eredeti tweetet is törölték.