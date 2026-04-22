2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
A spanyol Marc Cucurella a németországi labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Spanyolország-Olaszország mérkőzésen a gelsenkircheni AufSchalke Arénában 2024. június 20-án.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Augstein

A pletykás Figaro okozta a Chelsea vesztét Brightonban

Infostart

A brit média megtalálta az okát annak, miért szenvedett súlyos vereséget kedden a Chelsea a Brighton elleni, 0–3-as Premier League-mérkőzésen.

Kiszivárgott, hogy a különleges frizurájáról (is) világhírű spanyol balhátvéd Marc Cucurella fodrásza órákkal a mérkőzés kezdete előtt kiposztolta a közösségi médiában, hogy a Chelsea két kulcsjátékosa, Cole Palmer és João Pedro nem játszik majd. Mindez jóval az előtt történt, hogy a hivatalos jegyzőkönyvbe beírták volna a neveket az Amex Stadionban.

A szivárogtatás a @Rileyegles_ X fiókból származott, amely állítólag Cucurella fodrászáé. A pletykás Figaro ezt írta: „Palmer és João Pedro is megsérült ma este. Íme, exkluzív üzenet neked.”

A bejegyzést egy hajvágás közben készült fejfotó kíséretében osztották meg, állítólag Cucurelláé, bár a védő arca nem volt látható.

Az információ egyébként helytállónak bizonyult, mivel Palmer combhajlító izomproblémák miatt kihagyta a mérkőzést, Pedro pedig nem épült fel a sérüléséből. Az incidenst követően a @Rileyegles_ fiókot és az eredeti tweetet is törölték.

Fordulat jöhet a keleti nagyhatalom ingatlanpiacán: olyasmi történt, amire csaknem három éve nem volt példa

Fordulat jöhet a keleti nagyhatalom ingatlanpiacán: olyasmi történt, amire csaknem három éve nem volt példa

Fordulóponthoz érkezhetett öt év visszaesés után a kínai ingatlanpiac a JPMorgan szerint, és a folyamat a kínai részvények felülteljesítését eredményezheti a feltörekvő piaci versenytársakkal szemben – írta meg a Bloomberg.

Járattörlések jöhetnek Európában? Megszólaltak a légitársaságok az üzemanyaghelyzetről

Járattörlések jöhetnek Európában? Megszólaltak a légitársaságok az üzemanyaghelyzetről

Európában akár hetek alatt kiéleződhet a helyzet: egyes becslések szerint mindössze hat hétre elegendő üzemanyag áll rendelkezésre.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

