2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.
Nyitókép: Purger Tamás

Ukrajna nem fogadja el az EU-s „látszattagságot”, teljes jogú taggá kíván válni

Infostart / MTI

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter leszögezte, nagy hangsúlyt kell fektetniük a csatlakozás feltételeinek teljesítésére, mert a fajsúlyos európai államok jelen formában nem fogadnák el Ukrajnát teljes jogú tagként.

Ukrajna nem fogad el „látszattagságot” az Európai Unióban – szögezte le Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán újságíróknak, kommentálva a nyugati sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint Franciaország és Németország nem áll készen arra, hogy a kelet-európai országot teljes jogú EU-taggá tegyék, és inkább szimbolikus részvételi formákat javasolnak szavazati jog nélkül.

A politikus rámutatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ez az egyértelmű álláspontja. Szibiha hozzátette:

a partnerek ezt megértik, ezért a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy az ország teljesítse a csatlakozáshoz szükséges követelményeket és megfeleljen a kritériumoknak.

A miniszter beszámolt arról is, hogy az EU Tanácsának ülésén, amelyen részt vett, pozitív jelzést kaptak azokról a jogszabályokról, amelyeket a parlament a tagsághoz való közeledés érdekében fogadott el. Hozzátette: az ülésen az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagját is megvitatták, és véleménye szerint van ok feltételezni, hogy azt végül elfogadják.

Az Oroszország által indított háborúra rátérve a miniszter kijelentette, hogy Ukrajna harctéri helyzete jelenleg a legerősebb és legstabilabb az elmúlt egy évet tekintve. Kiemelte, hogy a drónok aktív alkalmazásának köszönhetően az ukrán erőknek sikerült ellensúlyozniuk az oroszok emberfölényét. Meggyőződését fejezte ki, hogy az oroszok meghatározó embervesztesége erősíti Ukrajna tárgyalási pozícióit. Szibiha az ukrán légtér védelmében elért eredményeket is kiemelte. Elmondta:

Ukrajna „új geopolitikai ereje” abban rejlik, hogy képes az ellenséges támadóeszközök akár 90 százalékát lelőni.

Az ukrán harctéri sikerek harmadik tényezőjének az aszimmetrikus támadást nevezte, amely olyan hadviselési módszer, amikor a két fél között nagy különbség van erőben, és a gyengébb fél nem hagyományos módon próbál előnyt szerezni, például drónokkal mér csapást nagy értékű célpontokra.

Választás 2026: két új minisztert jelentettek be, Matolcsy reagált az MNB-botrányra

A választás óta felgyorsultak az események: még csak szerda van, de a Tisza Párt már számos fontos bejelentést tett a héten. Egyik ilyen, hogy Magyar Péter hétfőn bemutatta leendő kormánya első hét miniszterét. A sort szerdán új bejelentések követték: a leendő kormányfő két új minisztert jelölt meg. A politikus közlése szerint Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter, míg Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot tölti majd be. Az Országgyűlés alakuló ülését május 9-re tűzték ki. Cikkünk folyamatosan frissül a szerdai közéleti hírekkel.

Százmilliós vita robbant ki Lagzi Lajcsi körül: perre mehet az elmaradt pénz miatt

Öt éve vár egy több százmilliós jutalékra a zenész, miközben a szerződés létét is vitatja az érintett cég.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

