Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

Úgy látja, a Tisza Párt a 2026-os országgyűlési választásokon olyan győzelmet hozott össze, amelyik „megroppantó”, amelyik az ellenfelet kényszerpályára helyezi, ahonnan rendkívül nehéz lesz felállnia. Ugyanakkor ha ezt a helyzetet jól ragadja meg a volt kormánypárt, akkor még attól sem kell félnie, hogy adott esetben pártelnökcsere, illetve magának az egész pártnak a visszaszorítása történik.

Csizmadia Ervin szerint a Tisza Párt a kétharmados parlamenti felhatalmazás birtokában,

még mielőtt bármilyen szakpolitikai intézkedést meghozna, máris újdonságot mutatott a személyzeti politikájával, ami jelentősen eltér az eddig a kormánypárttól megismert módtól.

Igyekszik eltüntetni azt a hatalmas különbséget, ami az európai politika és a magyar politika között fennállt, nevezetesen, hogy férfiak alkotják a politikát, nem pedig férfiak és nők vegyesen. A Tisza több női politikust akar az előtérbe helyezni – a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója emlékeztetett: vannak európai országok, ahol közel fele-fele a parlamenti képviselők nemek szerinti aránya. A folyamat itthoni elindulását szükségszerűnek és így üdvözlendőnek látja.

Nem a párton belüli, hanem külső „személyzeti” kérdésként említette, hogy bizonyos intézmények élén álló emberekkel a Tisza Párt szemmel láthatóan gyorsan akar valamit kezdeni.

„Ezek azok a bizonyos csúcsintézmények, amelyeknek az élén a Tisza értelmezése szerint Fidesz-kreatúrák állnak: a köztársasági elnök, valamint az Állami Számvevőszék, illetve a Legfelsőbb Bíróság vezetői, az ügyészség, a Legfőbb Ügyészség, és így tovább. Ezekben a kérdésekben nekem az a véleményem, hogy itt nehéz lesz egyöntetű eredményt elérni. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy valamennyi intézmény élén önkéntes lemondások lesznek,

előállhat olyan helyzet, hogy van, aki lemond, van, aki nem mond le”

– fogalmazta meg a várakozásait.

Az igazi kihívást azonban Csizmadia Ervin abban látja, hogy az elmúlt időszak retorzióit, az „Út a börtönbe programot” hogyan jeleníti meg a Tisza Párt, és vajon kiket fognak ezek a folyamatok legfőképpen érinteni. Eddig ugyanis nem történt olyan kormányváltás vagy rendszerváltás a magyar politikában, hogy vezető politikai tisztviselőket értek volna retorziók – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában.

Nagy feladat lesz még az új kormánypárt számára az alkotmánymódosítás vagy egy új alkotmány megírása. Csizmadia Ervin szerint ezt a Tisza legkésőbb a ciklus feléig meg fogja próbálni.

„Itt azonban fennáll az a kérdés, amire nekik is válaszolniuk kell, ami az Orbán-kormány esetében a 2011-es alkotmányozásnál is fennállt, hogy az általuk most megírandó alkotmány vajon kinek fog szólni. Szólhat-e a nemzetegyesítés javára vagy érdekében? Mert az Orbán-kormány is ott bukott el ebben a tekintetben, hogy az alkotmányt az ellenfelei nem ismerték el.

Most vajon jön-e, jöhet-e egy olyan alkotmány, amit még azok is elismernek, akik a vesztesek oldalán vannak?

Ez előttünk álló dolog, erre a választ nehéz megadni. Ugye az Orbán-kormány úgy alkotmányozott, hogy úgy érezte, hogy a kétharmados felhatalmazás az tulajdonképpen nem más, mint nemzetegyesítés. És ez a mostani is érezheti ugyanezt. Ráadásul most egy nagyon gyenge bőrben lévő Fidesszel találja magát szemben. De valószínűleg arról is beszélhetünk, hogy a mai Magyarországot nem biztos, hogy egyáltalán egyesíteni lehet bármilyen eszközzel” – vélekedett.

Úgy látja, vita van a Tiszán belül arról, hogy a megbékélés illetve a bosszú közül melyik előzze meg a másikat.

A választások óta történt megszólalások fényében úgy látja, ez a tábor egyre több és több, az elmúlt időszakban elszenvedett sérelmet mond ki, ami miatt nagyon erős a revansvágy, ugyanakkor ott van a szeretetország beharangozott igénye, akkor pedig felmerül a kérdés, hogy az ellenfelekkel mit lehet tenni.

„Úgy látom, hogy most azon az állásponton vannak, hogy a szeretetország csak az után jöhet, miután mindenkire kiszabtuk a jól megérdemelt büntetését, és azt teszik hozzá, hogy természetesen csak azokra akarunk büntetést kiszabni, akik valóban vétkesek” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.