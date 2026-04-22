2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Csizmadia Ervin a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.

Úgy látja, a Tisza Párt a 2026-os országgyűlési választásokon olyan győzelmet hozott össze, amelyik „megroppantó”, amelyik az ellenfelet kényszerpályára helyezi, ahonnan rendkívül nehéz lesz felállnia. Ugyanakkor ha ezt a helyzetet jól ragadja meg a volt kormánypárt, akkor még attól sem kell félnie, hogy adott esetben pártelnökcsere, illetve magának az egész pártnak a visszaszorítása történik.

Csizmadia Ervin szerint a Tisza Párt a kétharmados parlamenti felhatalmazás birtokában,

még mielőtt bármilyen szakpolitikai intézkedést meghozna, máris újdonságot mutatott a személyzeti politikájával, ami jelentősen eltér az eddig a kormánypárttól megismert módtól.

Igyekszik eltüntetni azt a hatalmas különbséget, ami az európai politika és a magyar politika között fennállt, nevezetesen, hogy férfiak alkotják a politikát, nem pedig férfiak és nők vegyesen. A Tisza több női politikust akar az előtérbe helyezni – a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója emlékeztetett: vannak európai országok, ahol közel fele-fele a parlamenti képviselők nemek szerinti aránya. A folyamat itthoni elindulását szükségszerűnek és így üdvözlendőnek látja.

Nem a párton belüli, hanem külső „személyzeti” kérdésként említette, hogy bizonyos intézmények élén álló emberekkel a Tisza Párt szemmel láthatóan gyorsan akar valamit kezdeni.

„Ezek azok a bizonyos csúcsintézmények, amelyeknek az élén a Tisza értelmezése szerint Fidesz-kreatúrák állnak: a köztársasági elnök, valamint az Állami Számvevőszék, illetve a Legfelsőbb Bíróság vezetői, az ügyészség, a Legfőbb Ügyészség, és így tovább. Ezekben a kérdésekben nekem az a véleményem, hogy itt nehéz lesz egyöntetű eredményt elérni. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy valamennyi intézmény élén önkéntes lemondások lesznek,

előállhat olyan helyzet, hogy van, aki lemond, van, aki nem mond le”

– fogalmazta meg a várakozásait.

Az igazi kihívást azonban Csizmadia Ervin abban látja, hogy az elmúlt időszak retorzióit, az „Út a börtönbe programot” hogyan jeleníti meg a Tisza Párt, és vajon kiket fognak ezek a folyamatok legfőképpen érinteni. Eddig ugyanis nem történt olyan kormányváltás vagy rendszerváltás a magyar politikában, hogy vezető politikai tisztviselőket értek volna retorziók – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában.

Nagy feladat lesz még az új kormánypárt számára az alkotmánymódosítás vagy egy új alkotmány megírása. Csizmadia Ervin szerint ezt a Tisza legkésőbb a ciklus feléig meg fogja próbálni.

„Itt azonban fennáll az a kérdés, amire nekik is válaszolniuk kell, ami az Orbán-kormány esetében a 2011-es alkotmányozásnál is fennállt, hogy az általuk most megírandó alkotmány vajon kinek fog szólni. Szólhat-e a nemzetegyesítés javára vagy érdekében? Mert az Orbán-kormány is ott bukott el ebben a tekintetben, hogy az alkotmányt az ellenfelei nem ismerték el.

Most vajon jön-e, jöhet-e egy olyan alkotmány, amit még azok is elismernek, akik a vesztesek oldalán vannak?

Ez előttünk álló dolog, erre a választ nehéz megadni. Ugye az Orbán-kormány úgy alkotmányozott, hogy úgy érezte, hogy a kétharmados felhatalmazás az tulajdonképpen nem más, mint nemzetegyesítés. És ez a mostani is érezheti ugyanezt. Ráadásul most egy nagyon gyenge bőrben lévő Fidesszel találja magát szemben. De valószínűleg arról is beszélhetünk, hogy a mai Magyarországot nem biztos, hogy egyáltalán egyesíteni lehet bármilyen eszközzel” – vélekedett.

Úgy látja, vita van a Tiszán belül arról, hogy a megbékélés illetve a bosszú közül melyik előzze meg a másikat.

A választások óta történt megszólalások fényében úgy látja, ez a tábor egyre több és több, az elmúlt időszakban elszenvedett sérelmet mond ki, ami miatt nagyon erős a revansvágy, ugyanakkor ott van a szeretetország beharangozott igénye, akkor pedig felmerül a kérdés, hogy az ellenfelekkel mit lehet tenni.

„Úgy látom, hogy most azon az állásponton vannak, hogy a szeretetország csak az után jöhet, miután mindenkire kiszabtuk a jól megérdemelt büntetését, és azt teszik hozzá, hogy természetesen csak azokra akarunk büntetést kiszabni, akik valóban vétkesek” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak

Többéves csúcsra erősödött a forint, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok azt követően, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett a választásokon. A leendő kormány még csak formálódik, de az euróbevezetés ígérete máris nem várt piaci hatással van. Nem gondoltuk volna, hogy a régió kimaradó országai közül pont Magyarország fogja egyszer vinni a közös deviza zászlaját, de, ha a Magyar-kormány sikerre tudja vinni a projektet, akkor akár a lengyelek és a csehek is kedvet kaphatnak a bevezetéshez.

Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: Fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát kell kidolgozni az árrésstop és a védett üzemanyagárak kivezetésére.

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

