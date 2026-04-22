Így tiltatták volna be a Fideszt

Hiába gyűjtöttek aláírásokat a Fidesz−KDNP indulásának megakadályozására, az NVB szerint a választójog korlátozása nem lehet népszavazás tárgya.
A bizottság szerint a kérdés megtévesztő kifejezéseket is tartalmazott – olvasható az Index cikkében.
Miczán József magánszemély az alábbi, meglehetősen szélsőséges megfogalmazású kérdést szerette volna hitelesíttetni:
„Egyetért-e azzal, hogy a Fidesz–KDNP, NER-terrorszervezetek és azok tagjai − mint a magyar nép közellenségei, butító, jogfosztó, kifosztó tevékenységük miatt méltatlanná váltak a magyar választópolgárok bármilyen szintű képviseletére − ezért soha ne indulhassanak európai parlamenti, magyar országgyűlési, valamint önkormányzati választásokon?”
A kezdeményezést mindössze 34-en írták alá, de az ellenőrzés során kiderült, hogy közülük is csak 22 aláírás felelt meg a törvényi feltételeknek.
Nemet mondott az NVB
A Hivatalos Értesítőben közzétett határozat szerint a kezdeményezés több ponton is falakba ütközött:
Alkotmányos tilalom: Magyarországon nem lehet népszavazást tartani az Alaptörvény módosításáról. Mivel a választásokon való indulás jogát az alkotmány rögzíti, egy népszavazás nem írhatja azt felül.
Pártok alapjogai: A bizottság szerint ha a kérdés zöld utat kapna, az érintett pártok jogai alapjaiban sérülnének, és „működésük gyakorlatilag kiüresedne”, ami összeegyeztethetetlen a demokratikus jogrenddel.
Megtévesztő megfogalmazás: Az NVB kiemelte, hogy a „NER-terrorszervezetek” kifejezés jogilag értelmezhetetlen. A törvények csak „terrorista csoportokat” ismernek, a Fidesz és a KDNP pedig értelemszerűen nem szerepel ilyen listákon, így a kérdés félrevezető a választók számára.
Az ülés jegyzőkönyve szerint a tagok nem sokat vitatkoztak a beadványon. Fazekas István, a bizottság tagja szerint a kezdeményezés annyira ellentétes a népszavazás alkotmányos rendeltetésével, hogy nem is érdemelt volna ennyi figyelmet.
Ez olyan alacsony színvonal, hogy a hosszas határozat elkészítése és ismertetése egyetlen percet sem érdemel − fogalmazott Fazekas a jegyzőkönyv tanúsága szerint.
A határozat végül kimondta: a hitelesítést megtagadják, mivel a kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének, és nyilvánvalóan visszaél a népszavazás jogintézményével.