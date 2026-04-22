2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Így tiltatták volna be a Fideszt

Népszavazással tiltották volna ki a Fideszt a politikából, az NVB elutasította a kérést.

Hiába gyűjtöttek aláírásokat a Fidesz−KDNP indulásának megakadályozására, az NVB szerint a választójog korlátozása nem lehet népszavazás tárgya.

A bizottság szerint a kérdés megtévesztő kifejezéseket is tartalmazott – olvasható az Index cikkében.

Miczán József magánszemély az alábbi, meglehetősen szélsőséges megfogalmazású kérdést szerette volna hitelesíttetni:

„Egyetért-e azzal, hogy a Fidesz–KDNP, NER-terrorszervezetek és azok tagjai − mint a magyar nép közellenségei, butító, jogfosztó, kifosztó tevékenységük miatt méltatlanná váltak a magyar választópolgárok bármilyen szintű képviseletére − ezért soha ne indulhassanak európai parlamenti, magyar országgyűlési, valamint önkormányzati választásokon?”

A kezdeményezést mindössze 34-en írták alá, de az ellenőrzés során kiderült, hogy közülük is csak 22 aláírás felelt meg a törvényi feltételeknek.

Nemet mondott az NVB

A Hivatalos Értesítőben közzétett határozat szerint a kezdeményezés több ponton is falakba ütközött:

Alkotmányos tilalom: Magyarországon nem lehet népszavazást tartani az Alaptörvény módosításáról. Mivel a választásokon való indulás jogát az alkotmány rögzíti, egy népszavazás nem írhatja azt felül.

Pártok alapjogai: A bizottság szerint ha a kérdés zöld utat kapna, az érintett pártok jogai alapjaiban sérülnének, és „működésük gyakorlatilag kiüresedne”, ami összeegyeztethetetlen a demokratikus jogrenddel.

Megtévesztő megfogalmazás: Az NVB kiemelte, hogy a „NER-terrorszervezetek” kifejezés jogilag értelmezhetetlen. A törvények csak „terrorista csoportokat” ismernek, a Fidesz és a KDNP pedig értelemszerűen nem szerepel ilyen listákon, így a kérdés félrevezető a választók számára.

Az ülés jegyzőkönyve szerint a tagok nem sokat vitatkoztak a beadványon. Fazekas István, a bizottság tagja szerint a kezdeményezés annyira ellentétes a népszavazás alkotmányos rendeltetésével, hogy nem is érdemelt volna ennyi figyelmet.

Ez olyan alacsony színvonal, hogy a hosszas határozat elkészítése és ismertetése egyetlen percet sem érdemel − fogalmazott Fazekas a jegyzőkönyv tanúsága szerint.

A határozat végül kimondta: a hitelesítést megtagadják, mivel a kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének, és nyilvánvalóan visszaél a népszavazás jogintézményével.

Választás 2026: két új minisztert jelentettek be, Matolcsy reagált az MNB-botrányra

Százmilliós vita robbant ki Lagzi Lajcsi körül: perre mehet az elmaradt pénz miatt

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

