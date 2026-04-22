ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.87
usd:
311.1
bux:
136579.82
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Érintéses jegyvásárlás a Pay&GO bankkártyás fizetési terminálon az M4-es metró Rákóczi téri állomásán 2026. április 22-én. Érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni a fõváros összes metróállomásának bejáratánál a Pay&GO fizetési szolgáltatással.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Csippantásoktól lesznek hangosak Budapest metróaluljárói

Infostart / MTI

Már készpénz nélkül, érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni a fővárosi metróvonalakon, szerdától ugyanis elérhetővé vált a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatás az összes metróállomás bejáratánál.

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgáltatás elindítását beharangozó szerdai sajtótájékoztatón azt mondta: azon dolgoznak, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzék és egy olyan szolgáltatást nyújtsanak, amely „sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés”. Ennek nagyon fontos része, hogy éljenek a digitalizáció adta lehetőségekkel – tette hozzá.

A főpolgármester közölte, a fejlesztés elsősorban az alkalmi utasoknak, turistáknak nyújt lehetőséget az egyszerű és gyors jegyvásárlásra.

A szolgáltatás eddig a 100E reptéri járatokon és a kisföldalattin volt elérhető, ezt a rendszert terjesztették ki – mondta.

Karácsony Gergely emlékeztetett, a Fővárosi Közgyűlés februárban fogadta el az elektronikus jegyrendszer-koncepciót, és az alapján indította el a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azokat a beszerzési folyamatokat, amelyeknek köszönhetően szerdán elindult e szolgáltatás a metróvonalakon.

A főpolgármester kiemelte: terveik szerint 2028-ra minden fővárosi közösségi közlekedési járművön lehet majd így jegyet vásárolni.

Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a szolgáltatás mögött egy nagyon komoly informatikai rendszer van, hiszen a bankkártyahasználatot, a vonaljegy vásárlását egy központi rendszerben regisztrálják. A jövőbeni elektronikus jegyrendszer üzembiztos működéséhez nagyon fontos az a tapasztalat, amelyet a metróvonalakon szereznek a következő időszakban – mondta.

Berkes Tibor, a Mastercard közép-európai divíziójának termékfejlesztési vezetője közölte: büszkék arra, hogy a BKK és K and H Bank partnereiként jelen lehettek a fejlesztésben, amely „nem csupán egy bővítés, hanem egy következő szint a budapesti közösségi közlekedésben”.

A rendszer lényege, hogy az utazás megkezdése előtt a bankkártyát, vagy valamilyen okoseszközt a metróállomások bejáratánál lévő hagyományos jegyérvényesítők mellett kihelyezett készülékhez kell érinteni a vonaljegy megvételéhez. A jegyvásárlást a bankkártyával, illetve az okoseszközzel lehet igazolni ellenőrzés során.

Kezdőlap    Belföld    Csippantásoktól lesznek hangosak Budapest metróaluljárói

budapest

jegyvásárlás

közösségi közlekedés

pay&go

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A választás óta felgyorsultak az események: még csak szerda van, de a Tisza Párt már számos fontos bejelentést tett a héten. Egyik ilyen, hogy Magyar Péter hétfőn bemutatta leendő kormánya első hét miniszterét. A sort szerdán új bejelentések követték: a leendő kormányfő két új minisztert jelölt meg. A politikus közlése szerint Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter, míg Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot tölti majd be. Az Országgyűlés alakuló ülését május 9-re tűzték ki. Cikkünk folyamatosan frissül a szerdai közéleti hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Öt éve vár egy több százmilliós jutalékra a zenész, miközben a szerződés létét is vitatja az érintett cég.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 15:24
Áder János: a felmelegedéssel folytatott harcot már elvesztettük, most meg kell próbálni alkalmazkodni
2026. április 22. 14:51
Egyszerre mindenhol telitalálat – „A közvélemény megnyugtatására” ellenőrzésbe kezd a Szerencsejáték Zrt.
×
×