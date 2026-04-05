2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Pixabay

Élre állt a Vasas az NB II-ben, a Honvéd kikapott

Infostart / MTI

A feljutásra két legesélyesebb csapat közül a forduló előtt éllovas Honvéd egygólos mérkőzésen kikapott a Tiszakécske vendégeként, a Vasas viszont simán, 4-0-ra nyert a Szeged otthonában, így utóbbi élre állt a labdarúgó Merkantil Bank Ligában, vagyis az NB II-ben.

A Videoton FC Fehérvár 2-0-ra győzött a Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó Merkantil Bank Liga 24. fordulójában, vasárnap. Pető Tamás együttese ezzel már nyolc mérkőzés óta őrzi veretlenségét a másodosztályban, de még így is messze, 16, illetve 17 pontnyira van a feljutást érő két helye álló Vasastól és Honvédtól.

Merkantil Bank Liga NB II, 24. forduló:

  • HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE 1-0 (0-0)
  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC 0-4 (0-1)
  • Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC 1-0 (0-0)
  • Kecskeméti TE–Szentlőrinc 3-0 (1-0)
  • Karcagi SC–FC Ajka 0-1 (0-0)
  • Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár 0-2 (0-0)
  • Soroksár SC–BVSC-Zugló 2-1 (1-0)
  • Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár 2-2 (0-2)

A tabella:

1. Vasas FC 24 16 4 4 47-18 52 pont

2. Budapest Honvéd FC 24 16 3 5 42-18 51

3. Kecskeméti TE 24 12 3 9 37-31 39

4. Mezőkövesd Zsóry FC 24 11 6 7 31-28 39

5. Aqvital FC Csákvár 24 9 10 5 38-31 37

6. Videoton FC Fehérvár 24 9 8 7 31-24 35

7. HR-Rent Kozármisleny 24 8 8 8 27-35 32

8. FC Ajka 24 10 1 13 18-26 31

9. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 24 8 7 9 25-27 31

10. Karcagi SC 24 8 7 9 25-34 31

11. BVSC-Zugló 24 9 3 12 27-25 30

12. Tiszakécskei LC 24 7 9 8 27-34 30

13. Békéscsaba 1912 Előre 24 5 8 11 25-36 23

14. Soroksár SC 24 5 7 12 32-41 22

15. Budafoki MTE 24 5 7 12 24-40 22

16. Szentlőrinc 24 3 11 10 28-36 20

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

