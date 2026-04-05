Élre állt a Vasas az NB II-ben, a Honvéd kikapott

A Videoton FC Fehérvár 2-0-ra győzött a Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó Merkantil Bank Liga 24. fordulójában, vasárnap. Pető Tamás együttese ezzel már nyolc mérkőzés óta őrzi veretlenségét a másodosztályban, de még így is messze, 16, illetve 17 pontnyira van a feljutást érő két helye álló Vasastól és Honvédtól.
Merkantil Bank Liga NB II, 24. forduló:
- HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE 1-0 (0-0)
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC 0-4 (0-1)
- Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC 1-0 (0-0)
- Kecskeméti TE–Szentlőrinc 3-0 (1-0)
- Karcagi SC–FC Ajka 0-1 (0-0)
- Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár 0-2 (0-0)
- Soroksár SC–BVSC-Zugló 2-1 (1-0)
- Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár 2-2 (0-2)
A tabella:
1. Vasas FC 24 16 4 4 47-18 52 pont
2. Budapest Honvéd FC 24 16 3 5 42-18 51
3. Kecskeméti TE 24 12 3 9 37-31 39
4. Mezőkövesd Zsóry FC 24 11 6 7 31-28 39
5. Aqvital FC Csákvár 24 9 10 5 38-31 37
6. Videoton FC Fehérvár 24 9 8 7 31-24 35
7. HR-Rent Kozármisleny 24 8 8 8 27-35 32
8. FC Ajka 24 10 1 13 18-26 31
9. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 24 8 7 9 25-27 31
10. Karcagi SC 24 8 7 9 25-34 31
11. BVSC-Zugló 24 9 3 12 27-25 30
12. Tiszakécskei LC 24 7 9 8 27-34 30
13. Békéscsaba 1912 Előre 24 5 8 11 25-36 23
14. Soroksár SC 24 5 7 12 32-41 22
15. Budafoki MTE 24 5 7 12 24-40 22
16. Szentlőrinc 24 3 11 10 28-36 20