INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 29. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az elsõként célba ért Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje (k) és második helyen végzett brit csapattársa, George Russell (b), valamint a harmadik Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának idõmérõ edzése után a szuzukai pályán 2026. március 28-án.
Nyitókép: Franck Robichon

Az új titán Japánban is nyert

Infostart / MTI

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Japán Nagydíjat, sikerével pedig a világbajnoki pontversenyben is átvette a vezetést.

A fiatal pilóta sorozatban második futamgyőzelmét aratta, igaz, a két hete Kínában elért - pályafutása első - diadalához képest ehhez ezúttal némi szerencsére is szüksége volt.

Antonelli mögött a konstruktőri vb-címvédő McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charlec Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel. Az egyéniben címvédő brit Lando Norris ötödik lett a másik McLarennel, Antonelli brit csapattársa, a szezonnyitó ausztrál viadalon győztes és eddig az összetettben élen álló George Russell pedig negyedikként zárt.

A verseny

Izgalmasan alakuló, sok helycserét hozó rajtot láthatott a teltházas szuzukai létesítmény közönsége: az első rajtkockából induló Antonelli autója kissé visszafulladt, emiatt a harmadik pozícióból startoló Piastri gyakorlatilag kikerülte, de lehagyta a fiatal olaszt az első kanyarig Leclerc, Norris és Russell is. Az első kör végén Piastri, Leclerc, Norris volt az élen száguldók sorrendje, negyedikként Russell, ötödikként Lewis Hamilton (Ferrari), hatodikként Antonelli érkezett.

A két Mercedes-versenyző aztán elkezdte kihasználni a versenyautójában rejlő teljesítménykülönbséget, de ez Russellnek sikerült jobban, ő ugyanis egészen a második helyig jött fel néhány előzést követően, azaz üldözőbe vette Piastrit.

Antonelli közben "beszorult" Leclerc és Norris mögé, és csak a 12. körben tudta lehagyni a brit vb-címvédőt, majd négy körrel később Leclerc-t is megelőzte, de a monacói ferraris azonnal visszavette a pozícióját.

A kerékcserék sorát az első hatosból Norris kezdte a 17. körben, amelyet követően Leclerc, majd az élről Piastri is a boxba hajtott friss abroncsokért. A vezetést átvevő Russell a 22. körben tudta le a kerékcseréjét, pechjére szinte azonnal ezután a pályára hajtott a biztonsági autó Oliver Bearman (Haas) balesete miatt. Az ebben a periódusban végrehajtott boxkiállással Antonelli az élről kiállva az élen is tért vissza a pályára, de pozíciókat nyert Hamilton is, aki csak ekkor kapott új gumikat az autójára.

Szuzuka, 2026. március 27. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának elsõ edzésén a szuzukai pályán 2026. március 27-án, két nappal a futam elõtt. MTI/EPA/Franck Robichon
A mezőny a 28. körben folytathatta a száguldást, Antonelli megtartotta a vezető helyet, mögötte sorrendben Piastri, Hamilton, Russell, Leclerc, valamint Norris száguldott. A Ferrari monacói pilótája aztán hamar kettőt is előzött, elment Russell, majd Hamilton mellett, végül pedig nagyot küzdött az utolsó körökben Russell-lel, de a leintésig megtartotta a harmadik pozíciót. Antonelli sikerét ugyanakkor a hajrában már semmi nem veszélyeztette, míg az első két futamon elrajtolni sem tudó Piastri ezúttal egy szép második helyet hozott a McLarennek. A négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) nyolcadik lett.

Szünet jön

A világbajnokság a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt több mint egy hónap szünet után, május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.

Kezdőlap    Sport    Az új titán Japánban is nyert

forma-1

mercedes

japán nagydíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A Balaton szabályozott vízszintje a nyári időszakban általában 120 centiméter, de az előzetes számítások szerint ezt idén nem éri el a tó, melynek jelenleg 89 centiméteres az átlagos vízállása – mondta az InfoRádióban Bíró Tibor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője figyelmeztetett: nem olyan sokára akár nullás vízállásra is lehet számítani, ami ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt komoly problémákat okozhat.
 

Az alaposan átrajzolt, Csepelhez kötődő budapesti 9-es egyéni választókerületben a csatát már háromszor is megvívó duó helyett most új páros küzd meg a győzelemért: a Fidesz Németh Szilárd helyett Király Nórát indítja, míg a körzetet háromszor is megnyerő ellenzéki Szabó Szabolcs visszalépett, így esélye nyílt a tiszás Kátai-Németh Vilmosnak.
 

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarországon a mesterséges intelligenciát (MI) használók közel 85 százalékban használják a ChatGPT-t, a Gemini aránya 32,4 százalék, az MI-alapú fordítóké 18 százalék - közölte a Sophos Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális kutatása alapján vasárnap az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A tavaszi óraátállítás technikai zavart okozott a MÁV utastájékoztató rendszerében. A hiba miatt a felületek tévesen hatvanperces késést jeleztek szinte az összes járatnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US says 3,500 personnel have arrived in the region with USS Tripoli, while Israel says it has targeted command centres in Tehran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 29. 09:29
Magyar EL-negyeddöntő, műkorcsolya-vb-gála és más izgalmak – sport a tévében
2026. március 28. 21:28
Marco Rossi különösen az újoncot dicsérte
×
×