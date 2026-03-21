Komoly döntést hozott a párizsi olimpián világbotrányt okozó meccsen helytálló magyar sportoló

A BoxRec adatbázisa szerint a magyar bunyós bemutatkozó mérkőzésén a bosnyák Dajana Bukva (1-16, 0 KO) ellen lép szorítóba egy meghívásos torna keretében. A tervek szerint az összecsapás 4×2 perces menetidővel zajlik majd.

Hámori Luca mellett a szintén olimpiai ötödik helyezett Kovács Richárd is a profi karrier mellett döntött, ő azonban a szövetséggel fennálló vitája miatt a debreceni Bocskai István Emlékversenyen már nem indul el - írja az mno.hu.

Hámori Luca a csütörtökön kezdődő debreceni viadalon még kötelek közé lép, és megerősítette: a profi kitérő mellett fő célja változatlanul az olimpiai éremszerzés a következő ötkarikás játékokon.