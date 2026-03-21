2026. március 21. szombat Benedek
Hámori Anna Luca (kék) az algériai Imane Khelif elleni küzdelemben, a női ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportjának negyeddöntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus 3-án. Hámori Luca az ötödik helyen végzett, miután egyhangú pontozással kikapott a Iman Heliftól.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Komoly döntést hozott a párizsi olimpián világbotrányt okozó meccsen helytálló magyar sportoló

Hámori Luca, a párizsi olimpián ötödik helyezést elért ökölvívó megkezdi profi pályafutását. A 25 éves sportoló jövő szerdán, Budapesten vívja első hivatásos mérkőzését, miközben továbbra is szem előtt tartja a 2028-as Los Angeles-i olimpiai részvételt.

A BoxRec adatbázisa szerint a magyar bunyós bemutatkozó mérkőzésén a bosnyák Dajana Bukva (1-16, 0 KO) ellen lép szorítóba egy meghívásos torna keretében. A tervek szerint az összecsapás 4×2 perces menetidővel zajlik majd.

Hámori Luca mellett a szintén olimpiai ötödik helyezett Kovács Richárd is a profi karrier mellett döntött, ő azonban a szövetséggel fennálló vitája miatt a debreceni Bocskai István Emlékversenyen már nem indul el - írja az mno.hu.

Hámori Luca a csütörtökön kezdődő debreceni viadalon még kötelek közé lép, és megerősítette: a profi kitérő mellett fő célja változatlanul az olimpiai éremszerzés a következő ötkarikás játékokon.

olimpia

hámori luca

profi boksz

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová

A tengerszint emelkedése lehet az egyik legsúlyosabb, a klímaváltozással összefüggő kihívás a kulturális örökség védelmében a következő évtizedekben Dubrovnikban – figyelmeztet a város megbízásából készült, a világörökségi helyszínre vonatkozó felkészülési és kockázatkezelési terv, amelyet az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete készített. Az alelnököt, Ürge-Vorsatz Diánát az InfoRádió kérdezte.
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?

A világgazdaság jelenleg egy nagyon furcsa fordulóponthoz érkezett. Beköszönt a bizonytalanság kora.

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

