Komoly döntést hozott a párizsi olimpián világbotrányt okozó meccsen helytálló magyar sportoló

Hámori Luca, a párizsi olimpián ötödik helyezést elért ökölvívó megkezdi profi pályafutását. A 25 éves sportoló jövő szerdán, Budapesten vívja első hivatásos mérkőzését, miközben továbbra is szem előtt tartja a 2028-as Los Angeles-i olimpiai részvételt.
A BoxRec adatbázisa szerint a magyar bunyós bemutatkozó mérkőzésén a bosnyák Dajana Bukva (1-16, 0 KO) ellen lép szorítóba egy meghívásos torna keretében. A tervek szerint az összecsapás 4×2 perces menetidővel zajlik majd.
Hámori Luca mellett a szintén olimpiai ötödik helyezett Kovács Richárd is a profi karrier mellett döntött, ő azonban a szövetséggel fennálló vitája miatt a debreceni Bocskai István Emlékversenyen már nem indul el - írja az mno.hu.
Hámori Luca a csütörtökön kezdődő debreceni viadalon még kötelek közé lép, és megerősítette: a profi kitérő mellett fő célja változatlanul az olimpiai éremszerzés a következő ötkarikás játékokon.
KezdőlapSportKomoly döntést hozott a párizsi olimpián világbotrányt okozó meccsen helytálló magyar sportoló
Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.