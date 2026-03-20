Két futam után komoly változás az Audi F1-es stábjában

Sajtóhírek szerint azért hagyta ott a Sauberről átnevezett istállót a 2026-os idény második futamát követően, mert az Aston Martin szeretné szerződtetni, ő vehetné át a technikai feladatokhoz visszatérő Adrian Newey helyét.

Az Audi pénteken közölte, hogy „személyes ok” áll az együttműködés befejezésének hátterében, illetve jelezte, az egy éve kinevezett Wheatley munkakörét Mattia Binotto, a Ferrari és a Sauber korábbi csapatfőnöke veszi át, aki eddig az Audi gyári csapattá alakulásáért és a motor építéséért felelt.

„A csapat jövőbeli struktúráját teljes mértékben egy későbbi szakaszban határozzuk meg, ahogy a szervezet folyamatosan alkalmazkodik a Forma–1 változásaihoz” – fogalmazott közleményében az Audi.

A szezon jövő héten a Japán Nagydíjjal folytatódik.